Mengenal Aminah Cendrakasih, Sosok di Google Doodle Hari Ini

GOOGLE Doodle tampil berbeda pada hari ini Senin (29/1/2024). Bukan lagi menampilkan tulisan Google berwarna-warni, tapi menghadirkan sosok wanita berkerudung dalam layar frame TV.

Diketahui bahwa wanita tersebut adalah almarhumah Aminah Cendrakasih. Google menyebut Aminah merupakan salah satu entertainer paling produktif dan populer di Asia Tenggara pada masanya.

Tampak jelas sosok Aminah Cendrakasih hadir di Google Doodle hari ini, dengan mengenakan kerudung berwarna putih dan Batik berwarna merah. Di sisi kiri dan kanannya tersemat tulisan Google dalam bentuk bunga yang cantik.

Aminah Cendrakasih sendiri merupakan sosok ikonik, yang begitu dikenal masyarakat Indonesia sebagai Mak Nyak dalam serial Si Doel Anak Sekolahan. Selama berkarir menjadi aktris, Aminah diketahui telah muncul di hampir 120 film sepanjang lima dekade karirnya.