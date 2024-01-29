Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Segudang Manfaat Jamu Empon-Empon bagi Kesehatan, Herbal Asli Indonesia

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |20:00 WIB
Segudang Manfaat Jamu Empon-Empon bagi Kesehatan, Herbal Asli Indonesia
Segudang manfaat jamu empon-empon. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

KATA empon-empon berasal dari bahasa Jawa yang artinya tanduran kanggo jamu atau dalam bahasa Indonesia disebut tanaman untuk jamu. Seiring berjalannya waktu, tanaman ini kerap dijadikan obat herbal, bahkan fasilitas kesehatan sudah mulai mengadakan program sehat dengan membagikan jamu berbasis empon-empon.

Praktisi Kesehatan Masyarakat sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, Ngabila Salama menjelaskan sebanyak 120 botol jamu diberikan kepada masyarakat pengunjung RSUD Tamansari sebagai welcome drink pada hari Jumat 26 Januari 2024, pukul 08.00 WIB.

Lebih lanjut, dia pun membeberkan sejumlah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, Ngabila menyebutkan bahwa beragam jamu Indonesia menggunakan tanaman empon-empon sebagai bahan utamanya.

“Contohnya jamu beras kencur, kunyit asem, jamu sinom, jamu cabe puyang, jamu galian singset, dan lain-lain,” kata Ngabila, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2024).

Minuman herbal

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
