Bagaimana Cara Pesepakbola Mengatasi Jetlag?

BAGAIMANA cara pesepakbola mengatasi jetlag menarik untuk dibahas. Umumnya, para atlet kerap menempuh perjalanan ke zona waktu yang berbeda untuk melanjutkan pertandingan. Namun, hal ini menjadi perhatian khusus bagi mereka dalam menjaga kualitas tidur dan kinerja di lapangan.

Menurut Peneliti Olahraga dr Michele (Mick) Lo, mengatakan jet lag dan kelelahan dalam perjalanan menjadi indikasi yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu akan berdampak buruk terhadap performa masing-masing.

Meski demikian, jet lag berbeda dengan kelelahan perjalanan sebab gangguan tidur tersebut terjadi ketika individu mengalami desinkronisasi irama sirkadian atau pola fungsi tubuh manusia, seperti siklus bangun dan tidur.

Lantas bagaimana cara pesepakbola mengatasi jetlag?

Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (29/1/2024), jet lag atau gangguan tidur menimbulkan berbagai gejala, seperti sulit untuk tidur, tidak bisa fokus, mudah lelah, kurang nyaman karena perubahan suasana hati, serta masalah pencernaan.

Hal itu disebabkan karena pola tidur manusia tidak sinkron dengan zona waktu baru. Maka dari itu, pemulihan jet lag biasanya membutuhkan setidaknya satu hari per zona waktu yang dilewati.

“Jet lag memperburuk kesehatan tubuh sehingga akan mengurangi keahliannya dalam turnamen,” ujar dr. Michele Lo, dikutip dari Science For Sport.

Dokter Michelle pun mengungkapkan beberapa strategi agar tidak mengalami jet lag, yaitu:

1. Hindari paparan cahaya terang sebelum tidur

2. Melakukan latihan setelah perjalanan

3. Menyesuaikan diri dengan zona waktu baru sebelum berangkat,

4. Hindari penggunaan obat tidur atau kafein

5. Periksa tingkat melatonin (hormon tidur) terlebih dahulu

6. Pertimbangan suplementasi apabila dibutuhkan

Sementara itu, mengutip dari Simple Flying. Berikut ini delapan cara para atlet mengatasi jet lag saat bepergian ke tempat zona waktu yang berbeda, meliputi:

1. Penerbangan pada siang hari

Mulailah perjalanan pagi atau sore sebelum pukul 21.00.

2. Terpapar cahaya terang

Cahaya memengaruhi indera tubuh. Siang hari, tubuh tetap terjaga, sedangkan malam tubuh memerlukan istirahat.

3. Pilih makanan dengan bijak

Hindari makanan berat, kafein, dan alkohol. Suplemen melatonin membantu melawan jet lag, tetapi berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.