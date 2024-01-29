Kemenkes Jelaskan Pentingnya Kebutuhan Protein Hewani pada Anak

HARI Gizi Nasional (HGN) diperingati pada 25 Januari tiap tahunnya. Pada kali ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengusung tema 'MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting' ditambah dengan slogan 'MPASI Berkualitas untuk Generasi Emas'.

Tujuan dari Peringatan HGN ini untuk menggaungkan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) kaya protein hewani, melalui serangkaian kegiatan di tingkat pusat hingga ke tingkat masyarakat, serta dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Maria Endang Sumiwi mengatakan dalam pemberian MPASI, pemberian protein hewani harus tercukupi. Sebab, saat anak berusia enam bulan kebutuhan nutrisinya tidak lagi bisa dicukupi dari ASI.

“Kalau bisa dua jenis dan itu setiap kali makan. Kemenkes sudah mengeluarkan banyak pedoman, banyak resep dan tips-tips yang bisa diakses di ayosehat.kemkes.go.id,” kata Dirjen Endang, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Senin (29/1/2024).