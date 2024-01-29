Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Kirimkan Alat Kesehatan ke Seluruh RSUD di Indonesia, Berharap Dapat Bantu Deteksi Penyakit Masyarakat

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |12:44 WIB
Kemenkes Kirimkan Alat Kesehatan ke Seluruh RSUD di Indonesia, Berharap Dapat Bantu Deteksi Penyakit Masyarakat
Kemenkes kirimkan alat kesehatan ke seluruh RSUD di Indonesia. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTRIAN Kesehatan (Kemenkes) telah mengirimkan alat kesehatan untuk layanan penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal ke seluruh RSUD di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan alat yang digunakan tidak hanya digunakan sebagai pengobatan tetapi juga untuk mendeteksi penyakit.

Alat tersebut bisa digunakan terutama pada beberapa penyakit yang paling banyak menyebabkan mortalitas dan morbiditas seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Sehingga Kemenkes berusaha untuk memprioritaskan penyelesaian masalah kepada keempat penyakit tersebut.

“Alatnya sudah ada, dipakai bukan untuk mengobati saja tapi untuk memeriksa,” kata Menkes Budi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Senin (29/1/2024).

Terkait hal itu, Plt Direktur RSUD Sidoarjo, dr Syamsu Rahmadi, Sp. S. M.Kes mengatakan RSUD Sidoarjo saat ini telah membangun gedung baru yakni berupa gedung pusat terpadu dan gedung labkesda sebagai upaya dalam mengatasi masalah penyakit kanker, jantung, stroke, dan ginjal.

Halaman:
1 2
      
