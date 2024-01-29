Pria Ini Buka Pintu Darurat lalu Berjalan di Sayap Pesawat, Penumpang Lain Malah Membela

SEORANG pria yang tengah menaiki penerbangan maskapai AeroMexico membuka pintu darurat dan berjalan di atas sayap pesawat, namun para penumpang lainnya mendukung tindakannya.

Melansir Vietnam Express, Bandara Internasional Mexico City mengakui dalam sebuah pernyataan bahwa seorang pria telah membuka pintu darurat dan berjalan keluar di sayap pesawat yang sedang diparkir dan menunggu untuk lepas landas pada Kamis lalu.

Pihak bandara mengatakan bahwa pria tersebut telah diserahkan kepada polisi. Lalu, puluhan penumpang lainnya menandatangani salinan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa maskapai tersebut.

Hal itu membuat mereka menunggu selama empat jam tanpa ventilasi atau air saat penerbangan ditunda.

(Foto: vnexpress.net)

Menurut foto-foto pernyataan yang diposting secara online, sesama penumpang mengatakan bahwa dia bertindak untuk melindungi semua orang, dengan dukungan semua orang.

Pihak bandara menyatakan; "Seorang penumpang dalam penerbangan ke Guatemala membuka pintu darurat di pesawat ketika pesawat sedang diam di posisi yang jauh, berdiri di atas sayap dan kemudian masuk kembali ke dalam kabin, tanpa memengaruhi pesawat atau orang lain,".

"Sejalan dengan peraturan keamanan internasional, orang ini menyerahkan diri kepada pihak berwenang," bunyi pernyataan tersebut, menyitir Vietnam Express.

Sedikitnya 77 penumpang dalam penerbangan AeroMexico ke Guatemala menandatangani sebuah pernyataan yang ditulis tangan di atas kertas buku catatan, yang foto-fotonya diunggah di media sosial, mendukung tindakan pria tersebut.

"Penundaan dan kurangnya udara menciptakan kondisi yang membahayakan kesehatan para penumpang. Dia menyelamatkan nyawa kami," menurut pernyataan tersebut.