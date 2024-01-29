Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pria Ini Buka Pintu Darurat lalu Berjalan di Sayap Pesawat, Penumpang Lain Malah Membela

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |06:02 WIB
Pria Ini Buka Pintu Darurat lalu Berjalan di Sayap Pesawat, Penumpang Lain Malah Membela
Pesawat Aero Mexico (Foto: Instagram/@aeromexico)
A
A
A

SEORANG pria yang tengah menaiki penerbangan maskapai AeroMexico membuka pintu darurat dan berjalan di atas sayap pesawat, namun para penumpang lainnya mendukung tindakannya.

Melansir Vietnam Express, Bandara Internasional Mexico City mengakui dalam sebuah pernyataan bahwa seorang pria telah membuka pintu darurat dan berjalan keluar di sayap pesawat yang sedang diparkir dan menunggu untuk lepas landas pada Kamis lalu.

Pihak bandara mengatakan bahwa pria tersebut telah diserahkan kepada polisi. Lalu, puluhan penumpang lainnya menandatangani salinan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa maskapai tersebut.

Hal itu membuat mereka menunggu selama empat jam tanpa ventilasi atau air saat penerbangan ditunda.

Penumpang turun dari pesawat

(Foto: vnexpress.net)

Menurut foto-foto pernyataan yang diposting secara online, sesama penumpang mengatakan bahwa dia bertindak untuk melindungi semua orang, dengan dukungan semua orang.

Pihak bandara menyatakan; "Seorang penumpang dalam penerbangan ke Guatemala membuka pintu darurat di pesawat ketika pesawat sedang diam di posisi yang jauh, berdiri di atas sayap dan kemudian masuk kembali ke dalam kabin, tanpa memengaruhi pesawat atau orang lain,".

"Sejalan dengan peraturan keamanan internasional, orang ini menyerahkan diri kepada pihak berwenang," bunyi pernyataan tersebut, menyitir Vietnam Express.

Sedikitnya 77 penumpang dalam penerbangan AeroMexico ke Guatemala menandatangani sebuah pernyataan yang ditulis tangan di atas kertas buku catatan, yang foto-fotonya diunggah di media sosial, mendukung tindakan pria tersebut.

"Penundaan dan kurangnya udara menciptakan kondisi yang membahayakan kesehatan para penumpang. Dia menyelamatkan nyawa kami," menurut pernyataan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement