Prihatin 4 Harimau Sumatera Mati di Medan Zoo, Sandiaga Gercep Lakukan Ini

KONDISI Medan Zoo belakangan semakin memprihatinkan. Ya, sebanyak empat harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) mati dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Sebelumnya, harimau bernama Nurhaliza alias Putri yang berusia 9 tahun dengan bobot sekitar 50 kilogram ikut mati di kebun binatang ini. Hal tersebut semakin memerlihatkan bagaimana parahnya kondisi Medan Zoo ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno ikut menyayangkan kejadian tersebut.

Ia menegaskan, Kemenparekraf terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemkot setempat agar hal ini tak kembali terulang.

(Foto: Annastasya Rizqa/MPI)

“Sudah empat harimau yang mati, kami sangat sayangi. Kami terus berkoordinaasi termasuk dengan instansi terkait dengan BKSDA dan seluruh stakeholders agar ini tidak berkelanjutan,” ungkap Sandi, ungkap Sandi dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, kondisi ini harus segera ditangani, mengingat Medan juga perlu memiliki destinasi yang berkualitas.

Hal ini lantaran sudah adanya penerbangan langsung dari Qatar ke Medan sehingga pemerintah setempat perlu bebenah.

“Ini bisa diperbaiki keadaannya. Kami akan berkoordinasi lebih erat lagi untuk menghadirkan destinasi yang mumpuni, saat ini Medan sudah ada penerbangan langsung dari Qatar,” paparnya.