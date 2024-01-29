10 Fakta Ular Kobra Hitam yang Banyak Muncul saat Musim Hujan, Awas Masuk Rumah!

Kobra hitam, salah satu ular beracun paling mematikan di dunia (Foto: Instagram/@michaels_herping)

KOBRA hitam (black spitting cobra) merupakan spesies ular misterius yang telah menarik perhatian para penggemar hewan dan peneliti.

Ditemukan terutama di Afrika sub-Sahara, ular berbisa mematikan ini dikenal karena mekanisme pertahanan uniknya dalam meludahkan racun ke lawan, termasuk manusia.

Pada artikel ini, kita akan membahas kobra hitam dan mengungkap beberapa fakta menarik tentang reptil ini.

Dari ciri fisik dan habitatnya hingga racun dan kebiasaan makannya, kita akan mendalami berbagai aspek kehidupan ular ini.

Ular jenis ini kerap bermunculan saat musim hujan tiba, sehingga patut diwaspadai keberadaannya jangan sampai masuk rumah. Berikut 10 fakta ular kobra hitam seperti dikutip dari laman facts.net.

1. Makanan dan kebiasaan

Kobra hitam memakan mamalia kecil, burung, katak, dan reptil lainnya. Mereka adalah pemburu yang terampil dan menggunakan racunnya untuk melumpuhkan mangsanya sebelum menelannya utuh. Ini adalah strategi yang efektif yang membantu mereka mendapatkan makanan dengan cepat dan efisien.

(Foto: Ecologyasia)

2. Panjang dan ukuran

Rata-rata, kobra hitam dewasa memiliki panjang sekitar 4 hingga 5 kaki atau 1,2 - 1,5 meter, meskipun dalam beberapa kasus bisa mencapai hingga 7 kaki (2,1 meter).

Mereka memiliki tubuh yang ramping dan otot yang kuat, memungkinkan mereka bergerak dengan cepat dan menyerang dengan tepat. Kobra hitam memiliki ukuran yang cukup imposan untuk seorang ular berbisa.

3. Habitat dan tampilan

Kobra hitam, yang secara ilmiah dikenal sebagai Naja nigricollis, adalah ular asli Afrika yang sangat berbisa. Ciri khasnya adalah warna hitamnya yang halus dan dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk padang rumput, sabana, dan hutan.

Warna hitamnya memberikan perlindungan di habitatnya, memungkinkannya untuk menyamar dan berburu di antara tumbuhan dan vegetasi.

(Foto: Ecologyasia)

Ular jenis ini juga kerap ditemukan di wilayah tropis seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

4. Lingkungan dan persebaran

Kobra hitam memiliki jangkauan yang luas di seluruh Afrika, mulai dari Afrika Timur hingga Afrika Barat. Mereka juga dapat ditemukan di negara-negara seperti Kenya, Tanzania, Uganda, Nigeria, dan Afrika Selatan serta wilayah Asia termasuk Indonesia. Dengan habitat yang beragam, spesies ini telah berhasil beradaptasi dengan berbagai lingkungannya.

5. Racun melumpuhkan sistem saraf

Racun dari black spitting cobra terdiri dari campuran berbagai racun kompleks, termasuk neurotoksin dan sitotoksin. Neurotoksin bertanggung jawab atas melumpuhkan sistem saraf, sementara sitotoksin dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan.

Kombinasi zat-zat ini membuat racun kobra penyembur hitam sangat efektif dalam melumpuhkan mangsanya dan mengamankan makanan.