HOME WOMEN TRAVEL

Nginap di Resort Mewah Kosong Serasa Jadi Sultan, Pasutri Ini Malah Ketakutan

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:27 WIB
Nginap di Resort Mewah Kosong Serasa Jadi Sultan, Pasutri Ini Malah Ketakutan
Cameron Jensen dan istrinya ketakutan menginap di resort mewah di Meksiko (Foto: TikTok/@Freedom_Hustler)
SEPASANG suami istri (pasutri) syok bukan main setelah mereka mengetahui bahwa merekalah satu-satunya tamu yang menginap di resort mewah bintang lima di Meksiko.

Cameron Jensen berangkat ke Los Cabos awal bulan ini bersama istrinya untuk babymoon. Memesan kamar di Grand Velas Boutique Los Cabos yang baru, dengan harga kamar mulai dari 1.150 dolar (Rp18 juta) per malam.

Namun setibanya di sana, pasangan tersebut menyadari bahwa mereka tidak melihat orang lain di sekitar penginapan.

Meski memiliki seluruh tempat untuk mereka sendiri ada untungnya, mereka mengakui bahwa itu juga sedikit menyeramkan.

Cameron mendokumentasikan masa inapnya di akun TikTok dan video-video itu dengan cepat menjadi viral. Membuat warganet bertanya-tanya apakah mereka akan menikmati menjadi satu-satunya orang di resor yang luas atau tidak.

Resort mewah di Meksiko

(Foto: TikTok/@Freedom_Hustler)

“Ini agak menyeramkan, kami memiliki seluruh resor ini untuk diri kami sendiri,” kata Cameron dalam salah satu video, ketika menampilkan restoran, kolam renang, pantai, cabana, dan lounge yang kosong dan menakutkan melintas di layar.

“Pada awalnya, ini dimulai sebagai sebuah lelucon. Kami bercanda, sepertinya memiliki seluruh tempat untuk sendiri,” ucapnya seperti yang dikutip dari laman Daily Mail.

“Saya mulai merekam pada hari pertama kami ketika saya tidak melihat siapapun kecuali karyawan. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu mulai membuat kami takut. Rasanya seperti episode Black Mirror,” tuturnya.

Cameron mengatakan kepada para pengikutnya bahwa dia akan bersemangat setiap kali melihat seseorang di sekitar properti. Hanya untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah karyawan atau kontraktor yang bekerja di resor tersebut.

Resort mewah di Meksiko

(Foto: TikTok/@Freedom_Hustler)

Mencari sesama wisatawan di setiap area dan mereka akhirnya melihat pasangan lansia pada suatu malam di restoran dan pasangan yang lebih muda. Namun, selain itu tidak menemukan tamu lain selama menginap.

“Awalnya itu menyenangkan sampai akhirnya tidak. Pada malam hari saya mencari seseorang ke seluruh tempat. Segala sesuatunya mulai menjadi lebih menakutkan ketika kami pergi ke pusat kegiatan dan juga sendirian,” akunya.

Resort mewah di Meksiko

(Foto: TikTok/@Freedom_Hustler)

Cameron menambahkan bahwa hotel sangat bagus dan makanannya terbaik. Dia bertanya-tanya, “Mengapa tempat ini tidak penuh sesak?”

“Saya telah bertanya kepada karyawan mengapa tempat itu begitu kosong dan mendapat jawaban yang berbeda-beda,” kata dia.

Jawabannya bermacam-macam, ada yang mengatakan jika resort itu masih dalam proses pembangunan hingga ada yang menyebut sedang musim sepi.

Satu-satunya kesamaan dari mereka ialah merasa tidak nyaman saat ditanya pertanyaan tersebut.

