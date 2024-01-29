Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Keseruan Mahfud MD Santap Gulai Ikan Selar Khas Riau

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:43 WIB
Keseruan Mahfud MD Santap Gulai Ikan Selar Khas Riau
Mahfud MD santap makanan khas Riau. (Foto: MPI/ Syifa Fauziah)
A
A
A

USAI menghadiri peresmian gerai UMKM Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif), Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD menikmati santap siang khas Riau di Sultan Kopi Tiam, Tampan, Kota Pekanbaru.

Dari pantauan MNC Portal, Mahfud terlihat mengambil sendiri makanan yang disajikan prasmanan. Dia mengambil lauk ikan selar gulai cabai hijau dan tempe goreng. Makan siang Mahfud ini begitu sederhana, namun rasanya begitu nikmat. Dia begitu menikmati menu makanan tersebut.

Mahfud MD

Ikan selar gulai cabai hijau sendiri merupakan makanan khas Riau yang menjadi favorit masyarakat. Biasanya menggunakan ikan patin, namun kali ini diganti ikan selar. Rasa gulai ikan selar cabai hijau itu gurih, pedas, dan juga manis. Berkunjung ke Riau rasanya tak lengkap untuk mencicipi menu tersebut.

Seperti diketahui, Mahfud MD melalukan safari politik di Pekanbaru Riau. Di acara ini dia memiliki beberapa agenda, yakni menghadiri silaturahmi bersama tokoh mayarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh di pemuda Riau di Hotel Premiere, menghadiri peresmian gerai UMKM Progresif dan ramah tamah di Sultan Kopi, dan ditutup dengan menghadiri kampanye Politik di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru.

(Leonardus Selwyn)

      
