Resep Sop Buntut, Makanan yang Ingin Dicoba Park Hyung Sik

AKTOR Korea Selatan Park Hyung Sik memang mengaku senang dengan kuliner Indonesia. Salah satu kuliner yang dia sukai adalah nasi goreng.

Tapi, salah satu penggemar menyarankan Hyun Sik untuk mencicipi sop buntut. Mendengar saran tersebut, Park Hyung Sik pun terlihat tertarik untuk mencoba Sop Buntut.

“Oke, nanti aku coba,” ucap Park Hyung Sik di acara fan meeting bertajuk SIKcret Time.

Sop buntut memang memiliki cita rasa yang lezat karena diolah dengan berbagai rempah nusantara, mulai dari kayu manis, cengkeh, pala, lada putih, bawang merah, bawang putih, jahe, hingga bawang.

Jika Anda ingin mencoba membuat dan mencicipi sop buntut seperti Park Hyung Sik, cobalah ikuti resep dari YouTube Eddy Siswanto berikut ini.

Bahan:

1 kg buntut sapi

500 gr wortel, iris tipis

400 gr kentang, potong dadu

2 liter air

2 buah tomat

1 sdm butter

1 buah bawang bombay

3 siung bawang putih

5 buah cengkeh

3 cm kayu manis

1/4 buah biji pala

2 cm jahe

1 sdt garam

1 sdt penyedap rasa

1 sdt lada bubuk

Bahan pelengkap:

Emping

Daun bawang

Seledri

Bawang goreng