HOME WOMEN FASHION

8 Cara Mencuci Baju saat Musim Hujan, Jangan Rendam Terlalu Lama

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:30 WIB
8 Cara Mencuci Baju saat Musim Hujan, Jangan Rendam Terlalu Lama
Tips mencuci baju di musim hujan. (Foto: AladinMall)
MENCUCI baju saat musim hujan memerlukan perhatian ekstra. Jangan sampai pakaian kotor menumpuk terlalu lama. Pastikan pula pakaian telah kering sebelum disetrika dan disimpan di almari.

Saat musim hujan, cahaya matahari tidak sebanyak musim kemarau. Resikonya, pakaian bau apek karena terlalu lama basah.

Agar tidak apek, berikut sejumlah cara mencuci pakaian saat musim hujan.

Mencuci Baju saat Musim Hujan

1. Baca Label Petunjuk

Pertama sekali, kamu harus membaca label yang tertera di pakaian. Biasanya, di label ini kamu akan mendapati simbol beserta petunjuknya. Ini harus selalu kamu periksa setiap kali akan mencuci.

Pada label tersebut biasanya sudah tertera bagaimana cara mencucinya yang paling tepat termasuk suhu air yang tepat, jenis deterjen, hingga tingkat panas saat disetrika.

2. Jangan Merendam Pakaian Terlalu Lama

Agar baju tidak bau apek saat musim hujan, jangan merendam pakaian terlalu lama saat mencucinya. Meskipun merendam pakaian dapat menghilangkan bau dan noda yang menempel pada baju, saat musim hujan sebaiknya dilakukan selama kurang lebih 30 menit.

Tips mencuci baju di musim hujan

3. Balik Pakaian

Membalik pakaian saat mencuci juga merupakan cara yang sudah dilakukan sejak lama agar baju tidak luntur. Terlebih jika pakaianmu berwarna gelap, selalu balik baju saat mencucinya. Pastikan bagian dalam baju berada di luar. Ini karena warna gelap menyerap panas lebih banyak dan ini berpeluang membuat warna pada baju cepat pudar.

4. Jangan Isi Mesin Cuci Terlalu Penuh

Hindari menumpuk pakaian dalam mesin cuci hingga penuh. Sebab, deterjen dan air bilas tidak terdistribusi dengan benar, sehingga pakaian tidak keluar sebersih saat dimasukkan ke dalam mesin cuci. Juga, ini dapat membuat pakaian luntur secara perlahan.

5. Sesuaikan Suhu Air

Beberapa jenis pakaian yang terbuat dari bahan tertentu memang disarankan untuk dicuci menggunakan air panas atau air hangat. Tapi, jika kamu ingin mempertahankan warna, sebaiknya gunakan air dingin karena warna akan awet.

6. Perhatikan Teknik Menjemur

Selain teknik mencuci, menjemur ternyata juga berpengaruh terhadap awet tidaknya warna pada pakaian. Sebaiknya, hindari penjemuran yang terlalu lama.

Selain memanfaatkan pengering mesin cuci, kamu juga dapat menggunakan kipas angin atau haid dryer sebagai alternatif cara mengatasi baju bau apek saat musim hujan. Caranya, kamu bisa memasang kipas angin atau hair dryer ke arah pakaian yang ingin dikeringkan. Jangan lupa buka seluruh jendela agar ada udara yang masuk sehingga kelembapan dapat keluar. 

