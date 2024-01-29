Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Lenny Agustin Resmi Dilantik sebagai National Chair IFC 2024-2027

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |17:50 WIB
Lenny Agustin Resmi Dilantik sebagai National Chair IFC 2024-2027
Lenny Agustin resmi dilantik sebagai National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC) 2024-2027. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)
A
A
A

DESAINER Lenny Agustin resmi dilantik sebagai National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC) periode 2024-2027 hari ini, Senin (29/1/2024). Dia menggantikan posisi sebelumnya yang dijabat oleh Ali Charisma.

Pelantikan Lenny Agustin digelar dalam rangkaian January Board Meeting (JBM) 2024 IFC yang dihelat di eL Hotel, Bandung, Jawa Barat. Acara JBM tahun ini mengusung tema “Proud of IFC”, memiliki serangkaian agenda, yaitu rapat kerja nasional (rakernas), pelantikan anggota baru 2024 dan pelantikan pengurus baru periode 2024-2027.

Rakernas tahunan ini, dihadiri oleh anggota IFC dari seluruh chapter di Indonesia dan ditujukan untuk meninjau program kerja sepanjang 2023. Juga, menentukan program kerja setahun mendatang dari seluruh divisi dalam struktur organisasi IFC, yaitu Organization, Education & Research, Institution Relation, Marketing Communication and Public Relation, Business Development, dan Product Development.

Lenny Agustin yang terpilih menjadi National Chair IFC, mengaku punya tanggung jawab yang besar.

“Jadi leader itu memiliki tanggung jawab yang banyak. Problemnya juga banyak. Namun, saya tidak boleh mengecewakan member IFC yang sudah memilih saya,” tutur Lenny Agustin kepada Okezone.com di el Hotel Bandung, Jawa Barat, Senin (29/1/2024).

Desainer yang senang mewarnai rambutnya itu, memang jauh lebih siap secara emosional ketika dilantik dibanding saat momen pemilihan, Senin 23 Oktober lalu.

Lenny Agustin

Lenny Agustin gantikan posisi Ali Charisma (Foto: Instagram)

Ketika itu, Lenny Agustin mengaku tidak menyangka mendapatkan dukungan besar dari anggota IFC. Padahal, dia awalnya tidak berniat karena jadi ketua memiliki tanggung jawab yang sangat besar.

“Rasanya lebih siap, secara official tadi dilantik. Setelah terpilih itu, saya mulai menyusun tim dan pekerjaan dari Mas Ali Charisma juga mulai dialihkan,” kata Lenny Agustin.

Halaman:
1 2
      
