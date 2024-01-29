5 Inspirasi Outfit Kuliah Hijab Stylish, Cocok untuk Penyuka Busana Modest

INSPIRASI outfit kuliah hijab berikut ini tak hanya memberi kesan modis dan manis. Dengan bahan katun dan desain easy to wear, outfit kuliah ini jadi pilihan paling tepat buat yang menginginkan busana modest.

Sebenarnya, banyak ide outfit kuliah hijab yang bisa kamu coba. Apalagi untuk kamu yang tak ingin ketinggalan mode, beberapa inspirasi berikut bisa jadi referensi.

Inspirasi Outfit Kuliah Hijab





1. Cardigan dan Celana Jeans

Di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, padu padan cardigan oversized dan jeans cocok jadi OOTD ke kampus. Padukan button knit cardigan oversized warna mint dengan celana kulot jeans warna hitam untuk menambah kesan kaki lebih jenjang.

Untuk hijab, kamu bisa tetap tampil simpel dengan hijab plisket. Jenis hijab ini tidak mudah kusut. Kamu hanya perlu membagi kedua sisi hijab kiri dan kanan . Sematkan jarum pentul atau peniti di dagu, lalu sampirkan sisi kain hijab yang lebih panjang ke belakang dan selipkan sisanya ke bagian tengah.

2. Crop Shirt dan Celana Kulot

Padu padan crop shirt dan celana kulot sangat cocok kamu kenakan untuk pergi kuliah. Kenakan crop shirt dengan warna dasar coklat bermotif penuh untuk mendapatkan kesan berani. Dengan paduan celana kulot, penampilanmu kian casual.

Sempurnakan penampilanmu dengan kemeja casual. Alih-alih mengenakan jilbab bermotif ramai, kamu bisa mengenakan jilbab polos untuk mendapatkan penampilan yang lebih kalem.