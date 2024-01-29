Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Jam Tangan Mewah Thariq Halilintar Kado dari Aaliyah Massaid, Seharga Mobil?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:30 WIB
Potret Jam Tangan Mewah Thariq Halilintar Kado dari Aaliyah Massaid, Seharga Mobil?
Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, (Foto: Instagram @thariqhalilintar)
A
A
A

THARIQ Halilintar tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Di momen spesial ini, adik Atta Halilintar itu mendapat banyak kejutan dari orang-orang terkasih, tak terkecuali Aaliyah Massaid.

Momen pertambahan usianya tahun ini, ada Aaliyah turut hadir dan memberikan kue ulang tahun untuk Thariq. Lewat Insta Story-nya di akun Instagram pribadinya, @aaliyah.massaid, putri Reza Artamevia itu juga menuliskan pesan manis untuk Thariq.

 BACA JUGA:

“25 harapan untuk hari ulang tahunnya, selamat ulang tahun,” tulis Aaliyah Senin (29/1/2024).

 BACA JUGA:

Spesial untuk Thariq, Aaliyah diketahui memberikan kado ulang tahun. Tak tanggung-tanggung, kado dari Aaliyah adalah hadiah mewah berupa jam tangan mewah keluaran brand mewah kenamaan dunia, Cartier.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/612/3083207/jam_tangan_mekanik_tertipis_di_dunia_tercipta-tTjP_large.jpg
Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077379/patek_philippe-7eSF_large.jpg
Patek Philippe Akhirnya Buat Jam Tangan Baru setelah 25 Tahun Vakum, Harganya Setara Mobil Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077326/jam_tangan_presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-84Ib_large.JPG
Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067074/jam_tangan-UIi2_large.jpg
Guys, Begini Tips Memilih Jam Tangan Otomatis untuk Dikoleksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058538/paus_fransiskus-dvRb_large.jpg
Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/612/3044352/omega_super_blue-ACXm_large.jpg
Terinspirasi Supermoon, Omega Luncurkan Jam Tangan Koleksi Terbatas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement