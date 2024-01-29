Potret Jam Tangan Mewah Thariq Halilintar Kado dari Aaliyah Massaid, Seharga Mobil?

THARIQ Halilintar tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Di momen spesial ini, adik Atta Halilintar itu mendapat banyak kejutan dari orang-orang terkasih, tak terkecuali Aaliyah Massaid.

Momen pertambahan usianya tahun ini, ada Aaliyah turut hadir dan memberikan kue ulang tahun untuk Thariq. Lewat Insta Story-nya di akun Instagram pribadinya, @aaliyah.massaid, putri Reza Artamevia itu juga menuliskan pesan manis untuk Thariq.

“25 harapan untuk hari ulang tahunnya, selamat ulang tahun,” tulis Aaliyah Senin (29/1/2024).

Spesial untuk Thariq, Aaliyah diketahui memberikan kado ulang tahun. Tak tanggung-tanggung, kado dari Aaliyah adalah hadiah mewah berupa jam tangan mewah keluaran brand mewah kenamaan dunia, Cartier.