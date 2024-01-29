Viktor and Rolf Bawa Gaun Pesta Serba Hitam ke Panggung Haute Couture Paris

RANGKAIAN Paris Fashion Week kembali menampilkan jenama-jenama fashion terkemuka. Kali ini, Viktor and Rolf yang menampilkan koleksi terbaru mereka.

Viktor Horsting dan Rolf Snoeren, dua perancang busana Belanda dari rumah mode Viktor and Rolf, mempersembahkan gaun pesta serba hitam, layering dan jumpsuits tuksedo untuk peragaan busana musim semi/musim panas di Haute Couture Paris.

Gaun serba hitam itu memiliki aksen berjumbai seolah-olah dipotong dengan gunting. Model pertama perlahan keluar dengan gaun rok penuh dengan jaket satin besar, diikat di pinggang, dengan kerah putar untuk membingkai wajahnya.

Siluet berikut tampaknya memiliki desain yang sama tetapi dengan potongan pada bagian kaki, lengan, atau lapisan gading. Penampilan lainnya juga didesain ulang sepenuhnya, termasuk satu gaun dengan bahan robek di setiap sisinya dan satu lagi yang dipotong hampir di tengah hingga memperlihatkan salah satu bahunya.

"Ini tentang kecintaan kami terhadap fesyen dan juga rasa tidak hormat kami terhadap fesyen, hidup dalam keduanya pada waktu yang sama," kata Horsting di belakang panggung setelah pertunjukan.

Snoeren menjelaskan mengapa mereka menggunakan warna hitam di seluruh koleksinya. "Kami ingin fokus pada siluet, dan warna hitam membuat segalanya lebih abstrak," katanya seperti dilansir Antara dari Reuters.

Paris Spring/Summer Haute Couture Week berlangsung hingga 25 Januari dan menampilkan beberapa merek industri paling terkenal, termasuk Chanel, Giorgio Armani dan tab baru LVMH ( LVMH.PA ) Christian Dior dan desainer Yuima Nakazato, Imane Ayissi, Rahul Mishra dan Stephane Rolland.

(Martin Bagya Kertiyasa)