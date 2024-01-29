Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Bisa Diputar, Perhiasan Ini Punya Desain Unik Anti Mainstream

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |12:30 WIB
Bisa Diputar, Perhiasan Ini Punya Desain Unik Anti Mainstream
Desain perhiasan, (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

PERSAINGAN di bisnis perhiasan kini kian ketat. Tak heran, berbagai merek perhiasan mulai berlomba-lomba menciptakan produk perhiasan yang tak hanya cantik, namun juga inovatif dan kreatif.

Salah satunya seperti yang dilakukan produsen dan perusahaan retail perhiasan ternama di Indonesia Lino & Sons. Merek perhiasan satu ini baru saja meluncurkan koleksi perhiasan nan unik.

Pasalnya, koleksi Twyla Collection kali ini mengusung konsep desain twirl unik yang berpadu dengan sentuhan berlian dan gemstones mewah yang bisa berputar (spinning).

Peluncuran koleksi terbaru ini sekaligus untuk merayakan anniversary ke-9 bertema “Blooming Elegance“ Lino & Sons dengan turut menghadirkan beragam keseruan, seperti fashion show, lucky draw, doorprize, dance.

(Foto: MPI/Wiwie)

“Tentunya persaingan di dalam perhiasan ini semakin banyak tentunya ya. Jadi kita terus melalukan perkembangan dari sisi kualitas maupun desain,” ujar Brand Manager Lino & Sons Ayu Trisna Dewi, saat diwawancara di Rubu Ballroom, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Halaman:
1 2 3
      
