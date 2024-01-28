Balik Main Sosmed, Selena Gomez Selfie Tanpa Makeup

SELENA Gomez memang sempat berhenti bermain sosmed beberapa waktu lalu. Selena memutuskan untuk rehat, setelah fotonya bersama Taylor Swift di Golden Globes menjadi meme.

Meski demikian, dia akhirnya kembali ke Medsosnya yakni Instagram. Terbaru, kekasih Benny Blanco ini membagikan potret selfie cantiknya di Instagram, @selenagomez.

Berbeda dengan potret lainnya, pelantun Lose You To Love Me ini tampil dengan wajah tanpa riasan make up alias bare face. Nampak Selena mengunggah tiga potret selfienya ini dalam satu unggahan.

Dalam postingan itu, Selena terlihat natural dan tersenyum tipis. Kulit wajahnya yang sehat juga begitu terpancar menambah pesona cantiknya.

Mantan kekasih Justin Bieber ini mengenakan blazer bermotif kotak-kotak saat berselfie. Ia nampak tak mengenakan dasar make up pada wajahnya maupun lipstick.