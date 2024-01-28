Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Balik Main Sosmed, Selena Gomez Selfie Tanpa Makeup

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |21:10 WIB
Balik Main Sosmed, Selena Gomez Selfie Tanpa Makeup
Selena Gomez. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELENA Gomez memang sempat berhenti bermain sosmed beberapa waktu lalu. Selena memutuskan untuk rehat, setelah fotonya bersama Taylor Swift di Golden Globes menjadi meme.

Meski demikian, dia akhirnya kembali ke Medsosnya yakni Instagram. Terbaru, kekasih Benny Blanco ini membagikan potret selfie cantiknya di Instagram, @selenagomez.

Selena Gomez

Berbeda dengan potret lainnya, pelantun Lose You To Love Me ini tampil dengan wajah tanpa riasan make up alias bare face. Nampak Selena mengunggah tiga potret selfienya ini dalam satu unggahan.

Dalam postingan itu, Selena terlihat natural dan tersenyum tipis. Kulit wajahnya yang sehat juga begitu terpancar menambah pesona cantiknya.

Mantan kekasih Justin Bieber ini mengenakan blazer bermotif kotak-kotak saat berselfie. Ia nampak tak mengenakan dasar make up pada wajahnya maupun lipstick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/612/3016828/potret-selena-gomez-tampil-memukau-dengan-diamond-swan-necklace-8BkgWPQuqG.jpg
Potret Selena Gomez Tampil Memukau dengan Diamond Swan Necklace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/611/2791102/6-model-rambut-selena-gomez-yang-chic-dan-stylish-sontek-yuk-pMWdeaAWn7.jpg
6 Model Rambut Selena Gomez yang Chic dan Stylish, Sontek Yuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/03/611/2758265/3-potret-selena-gomez-tanpa-makeup-dengan-wajah-ada-jerawat-nitizen-kecantikan-yang-langka-wVjqQcuR2n.jpg
3 Potret Selena Gomez Tanpa Makeup dengan Wajah Ada Jerawat, Nitizen: Kecantikan yang Langka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/14/194/2707516/deretan-perhiasan-mahal-koleksi-selena-gomez-bisa-buat-beli-perumahan-nih-onK2CVyuJj.jpg
Deretan Perhiasan Mahal Koleksi Selena Gomez, Bisa Buat Beli Perumahan Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/29/612/2524519/mengintip-tato-baru-selena-gomez-bunga-mawar-merah-muda-di-punggung-mulusnya-TGVqeibEvA.jpg
Mengintip Tato Baru Selena Gomez, Bunga Mawar Merah Muda di Punggung Mulusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/05/194/2435934/selena-gomez-jadi-desainer-baju-renang-pamer-gaya-hot-berbalut-swimsuit-Ppm9dc3AEs.jpg
Selena Gomez Jadi Desainer Baju Renang, Pamer Gaya Hot Berbalut Swimsuit!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement