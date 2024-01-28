Lisa BLACKPINK Pakai Outfit Emas, Disebut Mirip Piala Oscar

LISA BLACKPINK sukses tampil solo di acara Gala Des Pièces Jaunes 2024 Prancis. Le Gala des Pièces Jaunes 2024 ini merupakan kali kedua untuk Lisa BLACKPINK.

Di tahun sebelumnya, Lisa juga tampil di acara ini secara grup dengan tiga member BLACKPINK lainnya yakni Jisoo, Jennie, dan Rose. Dalam kesempatan ini, Lisa tampil mempesona menggunakan pakaian berwarna emas yang berkilau.

Idol Korea yang lahir di Thailand ini menggunakan crop top lengan panjang dan celana yang fit to body berwarna emas. Outfit ini dipadukan dengan korset emas metalik. Kemudian, untuk alas kakinya, Lisa juga terlihat menggunakan sepatu emas.

Dengan outfit mewah tersebut, Lisa hadir menghiasi panggung Gala Des Pièces hingga membuat penonton terpukau. Lisa tampil membawakan dua lagu hits miliknya sendiri yakni LALISA dan Money.

Member termuda BLACKPINK ini menunjukkan gerakan energic dari awal penampilannya. Suaranya pun sangat stabil. Perpaduan keduanya benar-benar berhasil menghibur para penonton.

Namun, selain selain terpukau dengan penampilan Lisa, netizen pun dibuat tertawa karena outfit yang dikenakan Lisa mirip dengan piala Oscar. Hal ini ramai dibicarakan di media sosial X. Banyak penggunaka X yang setuju jika Lisa disebut seperti boneka Oscar.