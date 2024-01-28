Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ups! 4 Zodiak Wanita Ini Disebut Paling Genit

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |23:00 WIB
Ups! 4 Zodiak Wanita Ini Disebut Paling Genit
Zodiak wanita paling genit, (Foto: KamranAydinov/Freepik)
SIFAT genit atau suka tebar pesona seringkali menjadi daya tarik tersendiri, meskipun tidak selalu disukai oleh semua orang. Beberapa wanita terlahir dengan pesona yang alami, sementara yang lain melakukannya dengan sengaja.

Nah, menurut astrologi karakter seperti ini bisa dilihat dari tanda zodiak, ada beberapa zodiak yang dikenal paling genit dan suka tebar pesona. Dilansir dari Atrotalk, Minggu (28/1/2024) berikut empat zodiak yang paling genit.

1. Aries: Pemilik zodiak ini memiliki kepribadian yang dinamis dan berani. Wanita Aries tidak ragu untuk mengambil inisiatif dalam memikat hati seseorang. Kepercayaan diri yang tinggi membuat mereka tampil menarik dan penuh pesona.

2. Leo: Wanita Leo dikenal sebagai pribadi yang karisma. Sifat genit mereka dipadukan dengan keanggunan yang membuat siapa pun terpikat olehnya. Leo tahu bagaimana menciptakan kesan abadi dan membuat orang lain terpesona oleh pesona mereka.

Halaman:
1 2
      
