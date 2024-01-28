Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Scorpio hingga Gemini ,4 Zodiak Jago Flirting

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:00 WIB
Scorpio hingga Gemini ,4 Zodiak Jago Flirting
Zodiak jago flirting, (Foto:
A
A
A

SETIAP individu memiliki daya tarik unik yang membedakan mereka dari yang lain. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal merayu atau menggoda.

Berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang terkenal ahli dalam hal flirting ini. Lantas zodiak apa saja yang ahli dalam hal tersebut? Melansir melalui Astrotalk, Minggu (28/1/2024) berikut empat zodiak yang disebut sangat ahli dalam merayu.

1. Scorpio: Scorpio dikenal misterius, namun ahli dalam hal goda-menggoda. Dengan aura yang penuh gairah, Scorpio mampu membuat orang lain tertarik pada mereka. Mereka juga mempunyai pesona yang meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang bertemu dengan mereka.

 2. Libra: Dengan sikap anggun orang-orang Libra mampu menciptakan suasana romantis dengan mudah. Senyuman menawan dan keterampilan sosial membuat mereka sangat menarik bagi orang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement