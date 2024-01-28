Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Makanan yang Paling Haram Dikonsumsi Anjing Peliharaan Anda

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:14 WIB
6 Makanan yang Paling Haram Dikonsumsi Anjing Peliharaan Anda
Anjing Peliharaan. (Foto: Freepik)
A
A
A

ANJING memang menjadi sahabat setia para manusia. Bahkan para pet owner menyayangi dan merawat anjingnya dari kecil hingga besar dengan kasih sayang layaknya anak sendiri.

Segala kebutuhan dan perlengkapan pun senantiasa dilengkapi demi anabul kesayangan. Saking sayangnya dengan anabul, tak dipungkiri para pemilik kerap kali tak tega menolak permintaan anabul apalagi ketika mereka memberikan puppy eyes-nya.

Meski begitu, Anda tak bisa asal memberikan makanan manusia kepada anjing kesayangan Anda. Berikut beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi anjing, dikutip dari WebMD.

Anggur dan Kismis

Anggur dan kismis dapat berpotensi menimbulkan kegagalan ginjal pada anjing. Jika anjing mengkonsumsi anggur atau kismis dalam jumlah yang sedikit pun dapat memicu gangguan kesehatan pada anjing. Umumnya setelah tanda yang muncul setelah mengonsumsi anggur atau kismis yaitu muntah-muntah.

Susu dan Produk Susu Lainnya

Terkadang banyak pet owner yang ingin memberikan es krim atau produk olahan susu lainnya kepada anabul. Namun hal ini harus dihindari sebab susu dan produk olahan susu lainnya dapat membuat anjing Anda terkena diare dan masalah pencernaan lainnya. Tak jarang reaksi yang dirasakan anjing setelah meminum susu yaitu gatal-gatal

Cokelat

Kandungan theobromine yang ada di setiap jenis coklat bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan anjing. Cokelat dapat menyebabkan anjing muntah dan diare. Bahkan anjing yang mengkonsumsi coklat dapat mengalami masalah jantung, tremor, kejang, hingga kematian.

Halaman:
1 2
      
