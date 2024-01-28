Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bule Ini Kesal dengan Kemacetan di Bali, Merasa Tertipu Ulasan Internet

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |10:55 WIB
Bule Ini Kesal dengan Kemacetan di Bali, Merasa Tertipu Ulasan Internet
Bule ini kapok dengan kemacetan di Bali. (Foto:TikTok @Corrin)
A
A
A

BALI menjadi salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Turis mancanegara berbondong-bondong datang untuk menikmati keindahan alamnya. Tapi, wisatawan satu ini mengaku tertipu dengan ulasan di internet yang merekomendasikan Bali.

Diketahui, wisatawan itu berasal dari Inggris dan melihat Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Wanita bernama Corrin itu mengikuti rekomendasi tersebut, tapi dia dibuat kecewa dengan apa yang dilihatnya secara langsung.

“Semua orang mengatakan datang ke Bali, itu sebuah tempat luar biasa yang pantas untuk dikunjungi. Sejujurnya, saya benar-benar benci melihat ini,” kata Corrin dalam video yang diunggahnya di akun TikTok pribadinya @cor_98.

Corrin pun langsung mengganti sudut pandang kameranya ke arah jalan yang ada di Kuta, Bali. Terlihat jelas kepadatan lalu lintas di sana, bahkan tidak teratur akibat tak ada lampu lalu lintas atau petugas kepolisian yang berjaga.

Bule kapok ke Bali

Bahkan, Corrin mengatakan dirinya sangat sulit untuk menyeberangi jalan akibat tidak ada kendaraan yang mau memberikannya ruang. Alhasil, dirinya hanya bisa berdiam di zebra cross sambil menunggu jalan benar-benar bebas dari kendaraan untuk menyeberang.

“Kepadatan lalu lintas ada di mana-mana. Lihatlah betapa mengerikannya itu. Bahkan Anda tidak bisa bergerak. Anda tidak bisa menyeberangi jalan. Anda berdiri di zebra cross, orang-orang tetap melaju begitu saja,” ujarnya.

“Seperti Anda harus menentukan sendiri untuk lari menyeberangi jalan. Kepadatan lalu lintas tak dapat dibayangkan. Saya tidak pernah melihat semacam ini sebelumnya dalam hidup saya. Jujur, ini mengubah pemikiran saya (soal Bali),” katanya.

Halaman:
1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Kemacetan Bali Bule macet Bali Unik
