Wajah Ganjar-Mahfud Terbentang Ditengah Sawah, Hasil Kolaborasi Petani dan Seniman

CALON presiden urut tiga Ganjar Pranowo dibuat takjub saat melihat hamparan sawah di Desa Sidorejo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 27 Januari 2024. Pasalnya, tercetak gambar wajah dirinya yang bersanding dengan Mahfud MD.

Senyum Ganjar begitu semringah dalam gambar itu. Tak hanya gambar wajah Ganjar-Mahfud, di petak sawah itu juga terdapat gambar pose tangan tiga jari.

Sawah tersebut digambar seniman dari Komunitas Pari Corek bernama Sidik Gunawan. Ganjar pun mengunggah foto sawah tersebut di akun Instagram pribadinya. Dia juga mengunggah momen berkeliling sawah bersama Gunawan sembari berpose salam tiga jari di tengah hamparan sawah yang hijau.

Ganjar pun mengapresiasi komunitas seniman pari corek yang memperlihatkan keindahan sawah di persawahan Lodji Londo sebagai bentuk kolaborasi seniman dan petani. Di sini, sawah bukan lagi soal padi sebagai bahan pangan melainkan dapat pula merepresentasikan keindahan.