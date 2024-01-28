Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Wendy Walter Naik Gunung Sindoro, Parasnya Cantiknya Bikin Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:28 WIB
Potret Terbaru Wendy Walter Naik Gunung Sindoro, Parasnya Cantiknya Bikin Salfok
Wendy Walters. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH berpisah dengan Reza Arap, Wendy Walters memang kerap melakukan solo hiking. Melalui postingannya di Instagram dia sudah mendaki beberapa gunung yang ada di Indonesia.

Biasanya ia akan bertemu dengan teman-teman di jalur pendakian. Pada awal tahun 2024 ini, Wendy kembali mendaki gunung. Kali ini gunung yang ia tuju adalah Gunung Sindoro yang ada di Jawa Tengah.

Wendy Walters

“Made it to Mt Sindoro!,” tulis Wendy dalam keterangan fotonya. Momen mendaki itu dia bagikan di laman Instagramnya. Meski harus melewati hujan badai, ia tetap tak menyerah untuk sampai ke puncak.

Pada postingannya itu, Wendy membagikan potret dirinya saa berasa di Puncak Sindoro. Dalam foto itu dia memakai inner oranye dipadukan dengan jaket biru dan cargo pants abu-abu.

Wendy Walters

Wendy nampak selfie dengan latar papan bertuliskan Puncak Sindoro yang berada di ketinggian 3.153 MDPL. Perempuan 27 tahun ini foto sambil makan permen lolipop dan mengedipkan satu matanya.

Pada foto selanjutnya ia nampak tersenyum manis sambil menunjukkan beberapa gunung yang ada di belakanganya. Keindahan pemandangan di foto tersebut sungguh luar biasa.

Halaman:
1 2
      
