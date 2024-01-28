6 Tips Dermatologis Memilih dan Pakai Pelembap yang Tepat untuk Kulit

TAK disangkal masih banyak orang awam yang menganggap, saat musim hujan seperti sekarang tak perlu menggunakan pelembap atau mosturaizer sehari-hari karena cuaca sudah dingin dan lembap.

Anggapan ini ternyata salah loh! Baik itu musim hujan, panas, atau pancaroba seperti sekarang di mana terkadang siang sangat terik lalu tiba-tiba sore hari turun hujan deras hingga malam, yang namanya pakai pelembap untuk kulit wajah dan tubuh tetaplah penting, baik itu dalam bentuk lotion atau krim.

Pemakaian pelembap yang tepat, ternyata seperti diungkap Board-certified Dermatologist, Dr. Muneeb Shah, bukan hanya yang cocok sesuai tipe kulit loh! Tetapi juga ada syarat lainnya agar kulit tubuh dan wajah bisa terjaga sempurna kelembapannya.

“Pakai pelembap itu langsung 5 menit setelah kita selesai mandi, ini tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan kelembapan di kulit. Jadi dalam keadaan kulit masih setengah basah. Mandinya air hangat ya, jangan air panas,” tutur Dr. Muneeb, kala dijumpai dalam gelaran launching perdana CeraVe, di Senayan, baru-baru ini.