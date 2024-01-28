Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Krim dan Lotion Pelembap dengan Formula Teknologi Multi Emulsion, Apa Keunggulannya?

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |19:00 WIB
Krim dan Lotion Pelembap dengan Formula Teknologi Multi Emulsion, Apa Keunggulannya?
Pelembap dengan teknologi MVE, (Foto: Jcomp/Freepik)
SEIRING dengan kemajuan teknologi dunia skincare, saat ini tak dipungkiri ceramides memang menjadi salah satu kandungan bahan dalam skincare yang paling populer dan familiar.

Kandungan ini biasanya wajib ada di dalam krim atau lotion pelembap, mengingat ceramides sendiri merupakan lipid (lemak) yang secara alami terdapat dalam kulit dan sangat penting dalam mendukung fungsi skin barrier serta menjaga kelembapan. Tanpa ceramides, kulit rentan menjadi kering, gatal, atau bahkan jadi iritasi.

Selain ceramides esensial yakni 1, 3, dan 6-II yang identik dengan ceramides alami ada pada kulit. Kombinasi unik ini dapat membantu melengkapi ceramides alami pada kulit, untuk membantu mengurangi permasalahan kulit kering dan membantu memperbaiki skin barrier.

Kini bahkan sudah hadir pelembap yang juga dibuat dengan formula teknologi Multi Vesicular Emulsion (MVE), yang merupakan teknologi pelepasan ceramides secara bertahap sehingga kulit terhidrasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan teknologi MVE, kandungan Ceramides dalam dilepaskan secara bertahap.

Halaman:
1 2
      
