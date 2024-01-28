Pentingkah Pakai Eye Cream kalau Susah Pakai Pelembab?

PERAWATAN kulit memang semakin detail belakangan ini, jika dahulu 1 skin care dianggap bisa mengatasi banyak permasalahan kulit kini tidak lagi. Saat ini mulai banyak skincare yang dibuat dengan tujuan tertentu.

Salah satunya adalah eye cream atau biasa disebut krim mata. Tapi, banyak yang melewatkan penggunaan eye cream lantaran tugasnya dianggap sama dengan pelembab.

Memang, tugas utama pelembab adalah menghidrasi kulit, dan biasanya merupakan langkah pertama dalam rutinitas perawatan kulit setelah serum. Namun krim mata memiliki tujuan yang lebih spesifik yaitu membantu menambah kelembapan pada kulit di sekitar mata, dan produk ini diformulasikan khusus dengan mempertimbangkan manfaat lain seperti mengurangi bengkak, lingkaran hitam, dan garis halus.

"Pelembab biasa bukanlah pengganti krim mata," kata Rachel Nazarian, MD, dokter kulit di Schweiger Dermatology Group di New York.

Nazarian mengatakan, krim mata ini diformulasikan khusus untuk kulit tipis dan sensitif di sekitar mata serta mengatasi permasalahan di area tersebut.

Dokter kulit yang berbasis di Cottleville, Missouri, Stacey Tull, MD, FAAD menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan, kulit di sekitar mata jauh lebih tipis, kering, dan halus dibandingkan kulit wajah lainnya.

Oleh karena itu, krim mata biasanya lebih melembapkan dan mengandung lebih sedikit bahan yang mengiritasi. Namun, yang terbaik adalah menguji sedikit produk pada area kulit lain untuk melihat bagaimana reaksi tubuh terhadap produk sebelum mencobanya pada kulit sensitif di sekitar mata.