HOME WOMEN TRAVEL

Pernah ke Bali 2017, Park Hyung Sik Langsung Jatuh Cinta Keindahan Alam Indonesia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:39 WIB
Pernah ke Bali 2017, Park Hyung Sik Langsung Jatuh Cinta Keindahan Alam Indonesia
Park Hyung Sik (Foto: Instagram/@phs1116)
A
A
A

AKTOR Korea Selatan, Park Hyung Sik mengaku terpesona dengan keindahan alam Indonesia.

Hal tersebut dilontarkannya usai menyaksikan langsung keindahan alam Indonesia melalui pesawat kala dirinya berkunjung ke Bali.

Pada 2017 lalu, Park Hyung Sik sempat berkunjung ke Indonesia untuk melakukan syuting iklan.

“Beberapa tahun lalu ke Bali syuting iklan, ini fan meeting pertama. Terbang naik pesawat rasanya indah sekali Indonesia. Saya ingin tur di Indonesia," kata Park Hyung Sik di acara fan meeting bertajuk SIKcret Time di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Januari 2024.

Park Hyung Sik

(Foto: Instagram/@phs1116)

Saat itu, Hyung Sik hanya datang benar-benar untuk bekerja. Dirinya belum sempat menikmati keindahan alam Bali.

Oleh karenanya, pemain drama Korea, Doctor Slump ini mengaku ingin megeksplor keindahan alam Indonesia lebih jauh.

“Sebenarnya sayang sekali waktu itu (datang) untuk kerjaan jadi belum bisa menikmati sepenuhnya. Jadi berikutnya pengin lihat Indonesia lagi," tutur Park Hyung Sik.

Selain pesona alam Indonesia yang membuatnya kagum, Park Hyung Sik juga mengaku sangat bahagia ketika bisa bertemu penggemarnya di Indonesia. Acara fan meeting ini pertama kali ia gelar di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
