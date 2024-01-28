Bahaya Gunakan Behel Abal-Abal, Bisa Sebabkan Masalah Kesehatan

SEIRING perkembangan zaman, penggunaan behel pada gigi tidak hanya digunakan untuk merapikan gigi. Beberapa orang kerap menggunakan behel untuk meningkatkan penampilan atau sekedar ingin terlihat hits.

Padahal jika menggunakan behel sembarangan dan tidak dengan ahlinya, maka bisa berbahaya bahkan menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan bagi kesehatan.

“Jika pemasangan di tangan yang nggak ngerti seperti tidak berkompetensi untuk mengerjakan kawat gigi, takutnya giginya semakin parah. Gerakan gigi juga tidak sesuai yang diinginkan, malah bikin tulangnya bermasalah, giginya juga ikut bermasalah,” kata drg Irwin Lesmono, Sp. Ort selaku Dokter Gigi Spesialis Ortodonti belum lama ini ditemui di kawasan Senopati, Jakarta, Sabtu 27 Januari 2024.

Berdasarkan pengalaman pasiennya, drg. Irwin mengatakan permasalahan gigi berantakan yang ditemui saat ini semakin bertambah parah dan tidak selesai. Hal itu akibat dari penggunaan behel sembarangan atau di tukang behel abal-abal.

Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kasus seperti itu pasti akan mendatangi dokter gigi dan memintanya untuk diperbaiki. Kondisi tersebut tentu membuat drg Irwin miris, sebab selain akan mengeluarkan biaya tambahan, gigi yang diharapkannya semula rapi justru malah tidak beraturan.

“Masalahnya yang dialami pasien biasanya tidak selesai, mereka sudah lama dirawat selama tiga tahun. Bahkan saya sudah menerima pasien 10 tahun nggak selesai-selesai, terus kita diagnosis, kita lakukan pemeriksaan dan diajukan perawatan yang cocok untuk dia yang sesuai,” ucap drg Irwin.