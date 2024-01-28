Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Gunakan Behel Abal-Abal, Bisa Sebabkan Masalah Kesehatan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |08:30 WIB
Bahaya Gunakan Behel Abal-Abal, Bisa Sebabkan Masalah Kesehatan
Bahaya menggunakan behel abal-abal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEIRING perkembangan zaman, penggunaan behel pada gigi tidak hanya digunakan untuk merapikan gigi. Beberapa orang kerap menggunakan behel untuk meningkatkan penampilan atau sekedar ingin terlihat hits.

Padahal jika menggunakan behel sembarangan dan tidak dengan ahlinya, maka bisa berbahaya bahkan menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan bagi kesehatan.

“Jika pemasangan di tangan yang nggak ngerti seperti tidak berkompetensi untuk mengerjakan kawat gigi, takutnya giginya semakin parah. Gerakan gigi juga tidak sesuai yang diinginkan, malah bikin tulangnya bermasalah, giginya juga ikut bermasalah,” kata drg Irwin Lesmono, Sp. Ort selaku Dokter Gigi Spesialis Ortodonti belum lama ini ditemui di kawasan Senopati, Jakarta, Sabtu 27 Januari 2024.

Behel

Berdasarkan pengalaman pasiennya, drg. Irwin mengatakan permasalahan gigi berantakan yang ditemui saat ini semakin bertambah parah dan tidak selesai. Hal itu akibat dari penggunaan behel sembarangan atau di tukang behel abal-abal.

Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kasus seperti itu pasti akan mendatangi dokter gigi dan memintanya untuk diperbaiki. Kondisi tersebut tentu membuat drg Irwin miris, sebab selain akan mengeluarkan biaya tambahan, gigi yang diharapkannya semula rapi justru malah tidak beraturan.

“Masalahnya yang dialami pasien biasanya tidak selesai, mereka sudah lama dirawat selama tiga tahun. Bahkan saya sudah menerima pasien 10 tahun nggak selesai-selesai, terus kita diagnosis, kita lakukan pemeriksaan dan diajukan perawatan yang cocok untuk dia yang sesuai,” ucap drg Irwin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement