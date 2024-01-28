Pentingnya MPASI Pada Anak, Cegah Stunting hingga Bantu Tumbuh Kembang si Kecil

PERINGATAN Hari Gizi Nasional yang ke-64 mengusung tema 'MPASI Kaya Protein Hewani' hal ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MPASI kaya protein hewani. Hal ini bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan tumbuh kembang yang optimal.

Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Lovely Daisy mengatakan MPASI sangat penting bagi bayi berusia 6-11 bulan dan 12-23 bulan untuk mencegahnya dari permasalahan stunting. Sebab, pada fase tersebut terjadi lonjakan stunting hingga 1,6 kali lipat.

“Kalau kita ingin menurunkan stunting, upaya pencegahan pada fase ini harus diperkuat. Saat usia enam bulan ini, saatnya bayi mendapatkan Makanan Pendamping ASI. Karena ASI saja sudah tidak cukup. Jadi, MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi-bayi kita,” kata Lovely, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Minggu (28/1/2024).

Salah satu gizi yang diperlukan adalah protein hewani, yang bisa ditemukan pada makanan seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Pangan hewani seperti ini dipercaya mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya akan protein dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Tidak hanya itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani yang beragam terbukti dapat menurunkan risiko anak terjadi stunting. Dibandingkan dengan anak yang hanya mengonsumsi satu jenis makanan dari sumber protein hewani.

Hal ini diperkuat dengan riset di 49 negara pada 130.432 anak berusia 6-23 bulan yang menunjukkan bahwa stunting pada balita disebabkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani.