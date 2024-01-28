6 Tips Menerapkan Mindful Eating, Jadi Tren untuk Mengatur Berat Badan

ISTILAH mindful eating tengah populer di media sosial. Istilah ini merujuk pada praktik makan penuh perhatian dengan menjaga kesadaran penuh saat mengonsumsi makanan maupun minuman.

Mindful eating menunjukkan perilaku mengonsumsi makanan tanpa gangguan, artinya aktivitas yang dilakukan hanyalah makan dan tidak ada kegiatan lain. Praktik mindful eating melibatkan kesadaran seseorang akan kondisi tubuh yaitu mengerti saat merasa kenyang atau lapar.

Berdasarkan penelitian, mindful eating merupakan salah satu strategi yang menjanjikan dalam manajemen berat badan. Tujuannya adalah untuk membantu seseorang menikmati momen makan dan hadir penuh sejak mulai merasakan lapar atau memikirkan makanan, selama proses makan, hingga selesai makan.

Mindful eating sebenarnya mudah untuk diterapkan dalam keseharian, namun juga perlu dengan usaha yang konsisten. Lantas, bagaimana saja cara menerapkannya? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Minggu (28/1/2024).

1. Singkirkan gangguan

Matikan layar laptop, TV dan smartphone untuk memberi fokus utuh pada makanan yang ada di depan Anda. Ini juga artinya makan sendiri dulu ya, tidak dengan teman kerja, teman atau keluarga. Ini adalah 'me-time' Anda!

2. Makan sedikit dulu

Mencoba mindful eating bisa terasa sulit saat kehidupan sehari-hari Anda sibuk dan Anda tidak punya banyak waktu untuk duduk dan makan. Mulai dengan satu kali tiap hari atau satu kali tiap minggu dulu.

Langkah-langkah kecil adalah permulaan untuk membangun kebiasaan sepanjang hidup. Fokus pada prosesnya, karena dengan begitu Anda akan terus fokus dan termotivasi.

3. Makan saat lapar

Dengarkan apa yang disampaikan oleh tubuh Anda. Jika lapar, makan. Bila sudah cukup, berhentilah. Saat makan, jangan mengisi piring karena kebiasaan. Sebaiknya, Anda memastikan dulu apakah tubuh sudah kenyang atau hampir kenyang. Jika ingin makan, pertimbangkan dulu, apakah ini lapar, haus atau hanya bosan?

Jika jawabannya yang terakhir, maka lakukan hal lain untuk melepaskan fokus dari makanan, seperti berjalan kaki sejenak.

4. Pelan-pelan saja

Yuk, duduk di meja makan dan luangkan waktu untuk makan dan nikmati makanan Anda. Letakkan sendok dan garpu setelah tiap suapan atau coba makan dengan tangan yang non-dominan, atau pakai sumpit, untuk memperlambat kecepatannya dan buat Anda lebih menikmati hidangan yang ada. Ambil suapan kecil dan pastikan Anda mengunyah cukup lama, yang juga baik untuk pencernaan.