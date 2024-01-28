Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Parade Festival Seni dan Budaya Semarakkan Peluncuran Karisma Event Nusantara 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |12:30 WIB
Parade Festival Seni dan Budaya Semarakkan Peluncuran Karisma Event Nusantara 2024
Parade festival seni dan budaya semarakkan peluncuran Karisma Event Nusantara 2024 (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KARISMA Event Nusantara (KEN) 2024 resmi diluncurkan pada Sabtu, 21 Januari 2024 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Acara ini dimeriahkan oleh beragam parade festival seni dan budaya.

Digelarnya kembali KEN 2024 sebagai momentum menyambut rangkaian festival yang diharapkan mampu menggeliatkan ekonomi melalui event-event daerah yang berkualitas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/KaBaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir dalam acara tersebut.

Parade Seni dan Budaya di Peluncuran KEN 2024

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Menurutnya, beragam parade acara tersebut dihadirkan juga salah satunya untuk mempromosikan dan mengenalkan berbagai event ke masyarakat luas.

“Sejak diluncurkan pada tahun 2021, KEN berhasil mendorong peningkatan perekonomian daerah. Saya berharap event KEN 2024 yang menyajikan kegiatan menarik seperti musik, budaya, seni karnaval, hingga kuliner ini bisa meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara,” ujar Sandi.

KEN Festival sendiri terdiri dari lima zona interaktif yaitu Zona Budaya, Zona Seni, Zona Musik, Zona Karnaval, dan Zona Kuliner. Kelima zona yang merupakan hasil kolaborasi dengan daerah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berkesan kepada para pengunjung sekaligus mempromosikan event-event KEN yang akan datang.

