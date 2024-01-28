Bukannya Liburan, 2 Penumpang Kapal Pesiar Ini Malah Selundupkan 71 Kg Ganja

SEBANYAK dua penumpang Jalur Pesiar Norwegia kedapatan membawa lebih dari 100 paket ganja ke dalam kapal yang berangkat dari Miami menuju Inggris.

Menurut tuntutan pidana yang diajukan di Distrik Selatan Florida, kedua penumpang yakni Michael Quesenberry dan Savannah Rose Minami diduga membawa sekitar 71,9 kilogram ganja ke dalam kapal pesiar yang dijadwalkan berangkat dari Miami menuju Southampton, Inggris, pada 11 Januari 2024 lalu.

Pihak berwenang menemukan Quesenberry dan Minami berada di ruang penumpang bersama ketika penemuan tersebut terjadi. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan lebih dari 100 kantong ganja di dalam kabin mereka.

Kedua tersangka ditangkap dan dihadapkan pada tuntutan pidana yang serius terkait dengan kepemilikan dan penyelundupan narkoba.

Pihak berwenang berharap bahwa tindakan keras terhadap kasus semacam ini akan memberikan pesan yang kuat bahwa upaya untuk membawa narkoba melintasi perbatasan tidak akan ditoleransi.

Sementara itu, perusahaan kapal pesiar Jalur Norwegia mengonfirmasi bahwa mereka telah bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas penegak hukum dalam penyelidikan ini. Mereka menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan penumpang adalah prioritas utama mereka, dan mereka tidak akan menolerir aktivitas ilegal apapun di atas kapal mereka.

(Foto: Instagram/@norwegiancruiseline)

Melansir The Independent, kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, dan pihak berwenang berusaha untuk mengungkap sisi terang dari jaringan penyelundupan narkoba yang melibatkan penumpang kapal pesiar.

Ms. Minami mengklaim bahwa dia belum pernah bertemu Mr. Quesenberry sebelum mereka bertemu di sebuah bar di kapal. Menurut pernyataannya, petugas penegak hukum membiarkannya naik ke kapal tanpa kecurigaan.

Namun, pengaduan pidana menyatakan bahwa seekor anjing pelacak narkoba memberitahu pihak berwenang untuk menemukan 56 kantong berisi 'bahan berdaun hijau' yang tersegel rapat di bagasi Quesenberry.

Mr. Quesenberry sendiri mengklaim bahwa mariyuana ini untuk penggunaan pribadi dan dia memiliki kartu mariyuana medis di California, demikian disampaikan melalui pernyataan tertulis.

Setelah laporan tersebut, petugas keamanan dalam negeri setempat diizinkan naik ke kapal untuk mencari Ms. Minami. Upaya pencarian itu menyisir seluruh kapal, dengan harapan menemukan barang-barang terlarang yang mungkin dimiliki oleh Ms. Minami.

Sementara investigasi terus berlanjut, kedua tersangka dihadapkan pada tuntutan pidana serius terkait kepemilikan dan penyelundupan narkoba. Setelah menemukan mereka di sebuah bar di kapal, petugas melakukan penggeledahan terhadap kopernya dan berhasil menemukan 56 kantong ganja tambahan.