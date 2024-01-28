Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hotel Asal Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Sandiaga: Saya Bangga!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |08:23 WIB
Hotel Asal Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024, Sandiaga: Saya Bangga!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi prestasi beberapa hotel di Indonesia yang sukses memborong banyak penghargaan dalam kategori yang berbeda-beda pada ASEAN Tourism Awards 2024 di Vientiane, Laos.

Sandi menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang dicapai Indonesia di ajang ASEAN Tourism Awards tersebut.

"Saya bangga dan berterima kasih kepada pelaku industri hotel-hotel di Indonesia yang telah berpartisipasi pada acara ASEAN Tourism Awards 2024. Ini hasil kolaborasi bersama antar stakeholder untuk mengangkat nama Indonesia," ujarnya, mengutip laman Kemenparekraf.

Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Pemerintah Laos sebagai penyelenggara utama ATF 2024 kepada para pemenang award sesaat sebelum upacara penutupan ATF 2024.

ASEAN Tourism Awards sendiri adalah inisiasi dari negara anggota ASEAN sebagai bentuk apresiasi atas upaya yang dilakukan pelaku pariwisata untuk menghadirkan destinasi wisata yang unggul dan berkualitas. Sehingga diharapkan visi ASEAN sebagai single destination dapat segera terwujud.

Hotel Asal Indonesia Borong Penghargaan di ATF 2024

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sebanyak lima kategori penghargaan bergengsi diperoleh di acara tersebut untuk hotel-hotel Indonesia, yakni ASEAN Sustainable Tourism Award, ASEAN Clean Tourist City Award, ASEAN Green Hotel Award, dan ASEAN MICE Venue Award.

Sandi menyebut, penghargaan ini menjadi penanda bahwa promosi sektor pariwisata di Indonesia semakin mendunia dan teramplifikasi.

“Atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami sangat senang menerima penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024. Indonesia selalu menjadi negara yang dinamis dan berbudaya dengan banyak destinasi indah, dan ini semakin mengukuhkan sekaligus mengangkat nama Indonesia sebagai salah satu pilihan terbaik di kawasan ASEAN,” kata Menparekraf Sandiaga.

Indonesia, dengan budaya yang kaya dan keindahan alam yang beraneka ragam, merupakan tujuan wisata populer di dunia yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Dengan penghargaan ASEAN Tourism Awards 2024, industri pariwisata negara ini diharapkan akan terus tumbuh dan berkembang.

