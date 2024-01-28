Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bakso Cuanki ala Chef Devina, Cocok Dimakan saat Cuaca Hujan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |17:32 WIB
Resep Bakso Cuanki ala Chef Devina, Cocok Dimakan saat Cuaca Hujan
Bakso Cuanki. (Foto: Youtube)
A
A
A

HIDANGAN berkuah memang sangat cocok untuk menghangatkan tubuh. Nah, salah satu hidangan berkuah untuk orang Indonesia adalah bakso.

Berbagai jenis bakso juga mulai menjamur di Tanah Air. Salah satunya yakni bakso cuanki. Bakso ini populer karena merupakan salah satu makanan khas Bandung dengan cita rasa yang sangat enak.

Daging yang sering digunakan biasanya daging sapi. Yang dimana bagian dalamnya lembut di tambah dengan citarasa ikan tenggiri yang ada di dalam campuran siomay.

Namun, bagi Anda yang tidak ingin menggunakan bahan dasar daging sapi, bisa juga lho menggunakan bahan dasar daging ayam seperti resep bakso cuanki ayam dari Chef Devina Hermawan berikut ini.

Bahan-bahan :

400 gr paha ayam filet

4 siung bawang putih

2 sdm bawang merah goreng

½ sdt merica

1 sdt garam

2 sdt kaldu bubuk / penyedap

½ sdm gula pasir

2,5 sdt baking powder

2 sdm kecap ikan

2 sdm minyak

2 butir telur

125 gr air es

260 gr tepung tapioka

30 gr tepung terigu protein sedang

Bahan kuah:

600 gr tulang rongkong ayam

1 sdm bawang putih goreng

1 sdm bawang merah goreng

3 batang seledri

3 liter air

1 sdm gula pasir

1 sdm garam

2 sdt bubuk kaldu ayam

2 sdt kaldu jamur / penyedap

¼ sdt merica

Bahan pelengkap:

Kulit pangsit

Tahu putih

Bakso sapi

Sambal rawit

Kecap manis

Jeruk nipis

Halaman:
1 2
      

