HIDANGAN berkuah memang sangat cocok untuk menghangatkan tubuh. Nah, salah satu hidangan berkuah untuk orang Indonesia adalah bakso.
Berbagai jenis bakso juga mulai menjamur di Tanah Air. Salah satunya yakni bakso cuanki. Bakso ini populer karena merupakan salah satu makanan khas Bandung dengan cita rasa yang sangat enak.
Daging yang sering digunakan biasanya daging sapi. Yang dimana bagian dalamnya lembut di tambah dengan citarasa ikan tenggiri yang ada di dalam campuran siomay.
Namun, bagi Anda yang tidak ingin menggunakan bahan dasar daging sapi, bisa juga lho menggunakan bahan dasar daging ayam seperti resep bakso cuanki ayam dari Chef Devina Hermawan berikut ini.
Bahan-bahan :
400 gr paha ayam filet
4 siung bawang putih
2 sdm bawang merah goreng
½ sdt merica
1 sdt garam
2 sdt kaldu bubuk / penyedap
½ sdm gula pasir
2,5 sdt baking powder
2 sdm kecap ikan
2 sdm minyak
2 butir telur
125 gr air es
260 gr tepung tapioka
30 gr tepung terigu protein sedang
Bahan kuah:
600 gr tulang rongkong ayam
1 sdm bawang putih goreng
1 sdm bawang merah goreng
3 batang seledri
3 liter air
1 sdm gula pasir
1 sdm garam
2 sdt bubuk kaldu ayam
2 sdt kaldu jamur / penyedap
¼ sdt merica
Bahan pelengkap:
Kulit pangsit
Tahu putih
Bakso sapi
Sambal rawit
Kecap manis
Jeruk nipis