Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah yang Cocok Disantap saat Hujan

SEBAGIAN besar wilayah di Indonesia telah diguyur hujan. Tentunya santapan lezat berkuah akan sangat cocok dinikmati ketika hujan.

Bila bosan dengan aneka sup ataupun mi instan, Anda patut mencoba menu sukiyaki. Ya, ini merupakan sajian kuliner berkuah khas Jepang yang nikmat bila disantap saat hujan. Tak hanya berisi sayuran, sukiyaki juga terkenal dengan isian daging slice yang lezat.

Dipadukan dengan kuah yang gurih dan kaya bumbu membuat sukiyaki menjadi hidangan yang tepat untuk menghangatkan tubuh. Jangan khawatir, membuat sukiyaki pun cukup mudah dan simple sehingga bisa dibuat kapan saja saat di rumah.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat sukiyaki yang cocok disantap saat hujan? Yuk simak resepnya dilansir Instagram @michelalex, Minggu (28/1//024).

Resep Sukiyaki





Bahan-bahan:

1/2 sawi putih

3 wortel ukuran sedang

5-6 daun bawang

1 bungkus tahu sutra

8 jamur shiitake

300-500 gr daging sapi iris tipis konyaku/mie shirataki (opsional)

Bahan saus:

100 ml sake (opsional bisa diganti air putih)

100 ml mirin (opsional bisa diganti air putih)

100 ml kecap asin

30 gr gula