Pemberian Makanan dan Minuman Pada Anak Tidak Boleh Sembarangan, Bisa Sebabkan Tersedak dan Kejang

Pemberian makanan dan minuman pada anak tidak boleh sembarangan. (Foto: Freepik.com)

PEMBERIAN makanan dan minuman pada anak ternyata tidak bisa diberikan sembarangan. Terlebih jika makanan dan minuman yang diberikan tidak sesuai dengan usianya.

Hal ini karena saluran pencernaan anak yang belum matang dan sempurna. Kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap koordinasi anak saat menelan, mengunyah, dan menghisap.

Dampaknya jika hal itu terjadi maka anak lebih mudah tersedak bahkan membuatnya kejang-kejang jika dikonsumsi pada anak bukan usianya. Makanan dan minuman yang dimaksud adalah yang memiliki kandungan pengawet, tinggi garam, dan juga gula.

“Belum lagi koordinasi antara menelan, mengunyah, dan menghisap si Kecil belum sempurna, hati-hati malah tersedak. Bahkan ada yang bisa bikin kejang-kejang loh jika dikonsumsi pada anak sebelum usia satu tahun,” kata Dokter Spesialis Anak, dr Hendra, Sp.A, dikutip dalam akun TikToknya @bicaraasikecil, Minggu (28/1/2024).

Tidak sampai disitu, adapun beberapa makanan yang dijelaskan oleh dr Hendra untuk para orangtua dapat membatasi atau bahkan menghindarinya ketika anak masih dibawah satu tahun. Makanan dan minuman tersebut yaitu :

1. Jus buah





Selain kandungannya yang tinggi gula, dalam jus buah jika ditambahkan air maka akan membuat Si Kecil merasa lebih cepat cepat kenyang. Sehingga hal itu justru akan membuatnya GTM.

2. Kerupuk

Belum banyak yang mengetahui, bahwa kerupuk tidak boleh diberikan sembarangan pada anak yang masih dibawah satu tahun. Sebab, pada kebanyakan kerupuk yang beredar di kalangan masyarakat memiliki kandungan micin cukup tinggi sehingga tidak baik untuk dikonsumsi pada anak.

3. Permen

Karena memiliki kandungan gula yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan anak yang mengonsumsi permen akan mudah tersedak.

4. Ikan asin

Walaupun ikan asin memang dipercaya memiliki kandungan protein yang tinggi, tetapi pada anak usia dibawah satu tahun, pemberian ikan asin tidak dianjurkan.