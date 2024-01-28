Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Siti Atikoh Ganjar Bergamis saat Silaturahmi ke Jombang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:15 WIB
Potret Cantik Siti Atikoh Ganjar Bergamis saat Silaturahmi ke Jombang
Potret Siti Atikoh, (Foto: MPI)
A
A
A

ISTRI Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menghadiri silaturahmi dengan relawan santri di Masjid Al Muhajirin, Jombang, Jawa Timur, pada hari ini Minggu (28/1/2024)

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Atikoh tampil cantik dan santun dalam balutan busana gamis berwarna putih dengan dipadukan jilbab segi empat panjang bermotif warna merah muda. Dalam agenda ini, Atikoh juga berkesempatan melakukan sholat Maghrib berjamaah bersama para warga yang ikut hadir.

 BACA JUGA:

Dalam sambutannya, Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam menyinggung soal pentingnya keadilan bagi semua anak bangsa. Atikog menekankan bahwa seluruh anak harus mendapatkan kesempatan yang sama di berbagai bidang.

 BACA JUGA:

(Foto: MPI/Atikah Umiyani) 

"Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin," kata Atikoh.

"Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083732/5_potret_siti_atikoh_ikut_new_york_city_marathon_dapat_dukungan_dari_keluarga-r4Y5_large.jpg
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/194/2966860/potret-gaya-santun-dan-menawan-atikoh-ganjar-di-harlah-101-nahdlatul-ulama-D8bKHsoWSx.jpg
Potret Gaya Santun dan Menawan Atikoh Ganjar di Harlah 101 Nahdlatul Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966659/kunjungan-ke-banten-siti-atikoh-tampil-modis-dengan-gamis-dan-tenun-QdDSNGaRHY.jpg
Kunjungan ke Banten, Siti Atikoh Tampil Modis dengan Gamis dan Tenun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966634/siti-atikoh-ceritakan-momen-berkesan-saat-kampanye-selalu-ada-senyum-rYwsBCFUZH.jpg
Siti Atikoh Ceritakan Momen Berkesan Saat Kampanye: Selalu Ada Senyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966629/ini-hal-yang-dibutuhkan-perempuan-indonesia-menurut-pandangan-siti-atikoh-ZuA8MKpJMm.jpg
Ini Hal yang Dibutuhkan Perempuan Indonesia Menurut Pandangan Siti Atikoh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement