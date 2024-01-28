Potret Cantik Siti Atikoh Ganjar Bergamis saat Silaturahmi ke Jombang

ISTRI Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menghadiri silaturahmi dengan relawan santri di Masjid Al Muhajirin, Jombang, Jawa Timur, pada hari ini Minggu (28/1/2024)

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Atikoh tampil cantik dan santun dalam balutan busana gamis berwarna putih dengan dipadukan jilbab segi empat panjang bermotif warna merah muda. Dalam agenda ini, Atikoh juga berkesempatan melakukan sholat Maghrib berjamaah bersama para warga yang ikut hadir.

Dalam sambutannya, Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam menyinggung soal pentingnya keadilan bagi semua anak bangsa. Atikog menekankan bahwa seluruh anak harus mendapatkan kesempatan yang sama di berbagai bidang.

(Foto: MPI/Atikah Umiyani)

"Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin," kata Atikoh.

"Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan," tegasnya.