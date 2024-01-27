Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Seksi Chatimeh Si Istri Virtual, Pakai Lingerie Transparan Bikin Netizen Gak Kuat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |00:28 WIB
3 Potret Seksi Chatimeh Si Istri Virtual, Pakai Lingerie Transparan Bikin Netizen Gak Kuat
Chatimeh si Istri Virtual. (Foto: Instagram)
CHARYSSA Chatimeh memang menjadi salah satu selebgram yang kerap menarik perhatian kaum adam. Bahkan dia mendapat julukan Istri Virtual karena kerap mengunggah penampilan seksi di media sosialnya.

Seperti pada unggahan terbarunya, Chatimeh memakai lingerie transparan meskipun masih menggunakan hotpants denim sebagai bawahan. Ia juga melakukan beberapa pose menggoda yang bikin netizen salah fokus.

"Jgn lama2 liatnya nanti salting 😛," tulis Chatimeh dalam keterangan fotonya. Berikut potretnya seperti dikutip dari Instagram @isterivirtual.

Tampil pakai lingerie

Chatimeh

Chatimeh mengunggah foto terbarunya dengan outfit yang menggoda. Dia memakai lingerie transparan, dengan celana denim mini yang dibuka. Dia berpose mengangkat tangannya ke atas, memamerkan ketiak mulusnya. Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen.

"Nggak kuat liatnya," komen @rahmad***

"Istri idaman banget," sambung @onisa***

Pose membungkuk

Chatimeh

Pada foto selanjutnya Chatimeh pose sedikit membungkuk mengarah ke kamera. Penampilannya nampak seksi dengan busana seksi yang ia pakai. Di foto ini dia memberikan ekspresi wajah menggoda.

