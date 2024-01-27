Sikat Gigi Sesudah atau Sebelum Sarapan, Mana yang Benar?

MENYIKAT gigi adalah salah satu cara paling dasar untuk merawat kesehatan gigi dan mulut kita. Menggosok gigi memang dimaksukan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang bisa membuat gigi kita bolong dan bau.

Biasanya, menggosok gigi akan dilakukan dua kali dalam sehari, yakni pagi dan malam. Memang selain menggosok gigi, kita juga harus pergi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.

Meski kesadaran menggosok gigi masyarakat sudah mulai meningkat, namun tidak sedikit dari mereka yang masih bingung waktu terbaiknya. Ada perdebatan di tengah masyarakat menggosok gigi di waktu pagi hari.

Sebagian orang menyebut menyikat gigi dilakukan sebaiknya sebelum sarapan. Tapi ada juga yang menyebut sikat gigi setelah sarapan. Lantas kapan sih waktu terbaik menyikat gigi saat pagi hari?

"Sebenernya 15 menit setelah sarapan sikat gigi," kata drg Yulita Bong kepada media baru-baru ini.

Sikat gigi setelah sarapan bisa membuat kebersihan mulut lebih terjaga, palagi bila langsung beraktivitas. Namun dr Yulita menyebut hal itu bukan menjadi patokan.

"Sebenernya yg penting sikat gigi karena mungkin kita nggak bisa memaksakan kebiasaan orang. Menurut saya, mau sebelum atau sesudah sarapan yang penting sikat gigi dua kali sehari, pagi dan malam," tutupnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)