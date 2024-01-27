Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengulik Perbandingan Latar Belakang Keluarga Al Ghazali dengan Laura Moane yang Jauh Berbeda

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:12 WIB
Mengulik Perbandingan Latar Belakang Keluarga Al Ghazali dengan Laura Moane yang Jauh Berbeda
Laura Moane dan Al Ghazali (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGULIK perbandingan latar belakang keluarga Al Ghazali dengan Laura Moane yang jauh berbeda. Hal ini dikarenakan keduanya dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara.

Dalam hal ini Laura membenarkan bahwa dirinya memang dekat dengan Al Ghazali. Sayangnya ia enggan membeberkan masalah itu karena menilainya sebagai privasi.

Namun bintang sinetron Dari Jendela SMP ini lantas menceritakan awal pertemuannya dengan Al Ghazali.

Al Ghazali dan Laura

Ia makin intensif berhubungan dengan putra Maia Estianty tersebut setelah berkenalan di acara teman. Tentunya hubungan keduanya membuat netizen penasaran mengenai latar belakangnya.

Berikut perbandingan latar belakang keluarga Al Ghazali dengan Laura Moane:

- Al Ghazali

Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini lahir pada 1 September 1997 di Jakarta. Dengan nama lengkap Ahmad Al Ghazali Kohler, Al memiliki dua saudara kandung yakni El Rumi dan Dul Jaelani.

Al Ghazali menempuh pendidikan SMA di SMA Bakti Mulya 400. Setelah lulus pada tahun 2015, Al ingin menyusul jejak sang adik yang mengenyam pendidikan di Inggris. Setelah sempat menempuh pendidikan di sana, Al merasa tidak cocok dengan budaya London, Inggris dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia.

Halaman:
1 2
      
