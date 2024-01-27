Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Raffi Ahmad Sultan Andara, Hape Cipung Viral hanya Rp1 Jutaan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:08 WIB
Raffi Ahmad Sultan Andara, Hape Cipung Viral hanya Rp1 Jutaan
Ilustrasi Hp Cipung yang viral (Foto:Freepik)
A
A
A

INTIP Raffi Ahmad Sultan Andara yang memberikan anak keduanya Rayyanza sebuah handphone. Adapun, ponsel ini bukanlah smartphone umum yang biasa orang-orang gunakan sebagai alat produktivitas, melainkan gadget yang ditujukan ramah untuk anak.

Untuk itu Raffi Ahmad dan Nagita Salvina pun memberikan ponsel itu kepada Rayyanza hingga menjadi viral. Lantas berapa harganya?

Segini harga handphone kecil Cipung anak Raffi Ahmad yang bisa foto dan video yakni USD92,89 atau setara Rp1.430.000. Perangkat ini bisa dibeli secara online di e-commerce Amazon.

Rayyanza

Sementara itu ponsel dengan nama seri Vtech Kidizoom Snap Touch ini merupakan perangkat yang didesain khusus bagi anak di bawah umur 6 tahun. Ukuran layarnya sekitar 2,4 inch dan sudah full color.Selain memiliki layar sentuh, terdapat tombol sentuh yang terdiri atas beranda, kamera, mic, musik, dan multimedia lainnya.

Ponsel ini hanya memiliki ukuran berdimensi 12x6x1cm. Hal ini menjadikan ponsel tersebut mudah digenggam anak-anak.Meski mini, Vtech Kidizoom Snap Touch memiliki fitur kamera dengan resolusi sebesar 5MP dan 2MP. Selain dapat memotret, Vtech memiliki kemampuan untuk merekam video dengan resolusi 240x320.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
