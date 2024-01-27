Ahli Dermatologi Ungkap Waktu yang Tepat untuk Memakai Pelembap Kulit

PELEMBAB memang diperlukan untuk mencegah kulit kita mengalami kekeringan, apalagi di saat cuaca panas seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kini semakin banyak produk-produk kecantikan yang menawarkan pelembab.

Tapi, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat menggunakan pelembab? Pakar dermatologi dari Amerika Serikat Dr. Muneeb Shah menyarankan orang untuk mengoleskan pelembab setidaknya lima menit setelah mandi.

"Gunakan pelembab lima menit setelah mandi. Penelitian menunjukkan bahwa pelembab yang Anda gunakan saat kulit masih basah menyerap lebih baik." kata Shah seperti dialnsir dari Antara.

Ia menyarankan masyarakat untuk memilih pelembab yang mengandung ceramide, karena berperan penting dalam lapisan pelindung kulit. Ceramide merupakan senyawa lemak yang memiliki berbagai fungsi di dalam tubuh, salah satunya menjaga pelindung kulit tetap utuh dan sehat.

Ceramide dikatakan sebagai kunci kesehatan kulit. Kadar ceramide yang lebih rendah dikaitkan dengan kondisi kulit seperti jerawat dan eksim. Paparan sinar matahari, iklim yang keras, dan usia dapat memengaruhi kadar ceramide dan mengganggu fungsi pelindung kulit sehingga menyebabkan kulit kering.

Shah juga merekomendasikan untuk memilih produk tanpa pewangi ketika hendak menggunakan pelembab, meskipun ia mengakui bahwa produk yang beraroma lebih harum. "Cobalah menggunakan produk yang tidak diberi pewangi. Saya tahu baunya enak, tapi jika Anda ingin melindungi kulit Anda, hindari pelembab yang beraroma," dia berkata.