Viral Tren Makan Tusuk Gigi Goreng Tepung, Amankah bagi Kesehatan?

TREN makan tusuk gigi goreng tengah digandrungi masyarakat Korea Selatan. Namun saat ini pemerintah negara tersebut telah resmi melarang tren tersebut karena berisiko bagi kesehatan.

Pemerintah Korea Selatan dengan keras melarang warganya mengonsumsi tusuk gigi goreng dan mengumumkan bahwa tusuk gigi termasuk dalam kategori produk sanitasi, bukan makanan.

Pengumuman ini menyusul meningkatnya popularitas video mukbang tusuk gigi kanji di platform berbagi video seperti YouTube, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Merangkum dari All Kpop pada Sabtu (27/1/2024) untuk diketahui, belakangan marak hasil pencarian untuk tusuk gigi yang digoreng menggunakan tepung. Salah satu YouTuber bahkan menuangkan saus ke atasnya dan mengatakan bahwa itu enak.

Tusuk gigi bertepung, yang terbuat dari tepung maizena atau tepung kentang yang dicampur dengan sorbitol, tawas, dan pewarna buatan, mungkin memang tidak menimbulkan bahaya dalam jumlah kecil.

Namun konsumsi berlebihan menurut pemerintah Korea Selatan dapat menimbulkan efek buruk seperti muntah, diare, dan peradangan.

(Leonardus Selwyn)