Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Tren Makan Tusuk Gigi Goreng Tepung, Amankah bagi Kesehatan?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |04:00 WIB
Viral Tren Makan Tusuk Gigi Goreng Tepung, Amankah bagi Kesehatan?
Tusuk gigi goreng tepung. (Foto: Allkpop)
A
A
A

TREN makan tusuk gigi goreng tengah digandrungi masyarakat Korea Selatan. Namun saat ini pemerintah negara tersebut telah resmi melarang tren tersebut karena berisiko bagi kesehatan.

Pemerintah Korea Selatan dengan keras melarang warganya mengonsumsi tusuk gigi goreng dan mengumumkan bahwa tusuk gigi termasuk dalam kategori produk sanitasi, bukan makanan.

Pengumuman ini menyusul meningkatnya popularitas video mukbang tusuk gigi kanji di platform berbagi video seperti YouTube, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Tusuk gigi goreng

Merangkum dari All Kpop pada Sabtu (27/1/2024) untuk diketahui, belakangan marak hasil pencarian untuk tusuk gigi yang digoreng menggunakan tepung. Salah satu YouTuber bahkan menuangkan saus ke atasnya dan mengatakan bahwa itu enak.

Tusuk gigi bertepung, yang terbuat dari tepung maizena atau tepung kentang yang dicampur dengan sorbitol, tawas, dan pewarna buatan, mungkin memang tidak menimbulkan bahaya dalam jumlah kecil.

Namun konsumsi berlebihan menurut pemerintah Korea Selatan dapat menimbulkan efek buruk seperti muntah, diare, dan peradangan.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement