HOME WOMEN HEALTH

Kenali Risiko Izinkan Anak Tidur Bareng Anak Bulu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:01 WIB
Kenali Risiko Izinkan Anak Tidur Bareng Anak Bulu
Anak Bulu. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIKI anak bulu seperti kucing atau anjing memang bisa menjadi teman bagi kita ataupun si kecil. Tak jarang orang tua yang memiliki anak kecil mengenalkan ke hewan peliharaannya, bahkan tak jarang diajak main hingga tidur bareng.

Tujuan orang tua membiarkan si kecil tidur bareng hewan peliharaan adalah untuk menjaga atau menjadi teman saat tidur. Sebab sebagian orang tua mengajarkan kemandirian anaknya untuk tidur sendiri di kamar sejak kecil.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian banyak orang, khususnya dokter anak yang sangat menyayangkan hal tersebut. Salah satunya adalah Dokter Spesialis Anak, dr. Harun Albar, SpA M.kes.

Dokter Harun menyayangkan tindakan orang tua yang membiarkan anaknya tidur bareng hewan peliharaan. Menurutnya hal itu sebaiknya dihindari.

"Apalagi kalau keluarga bapak ibu itu ada risiko alergi. Karena sebersih-bersihnya peliharaan, sudah diimunisasi, tapi risiko alergi terhadap bulu itu masih ada," ujar dr Harun seperti dikutip dari X @harun_albar, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
