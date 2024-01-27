Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jadi Penyintas, Alam Ganjar Minta Masyarakat Peduli Isu Kesehatan Mental

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |12:15 WIB
Jadi Penyintas, Alam Ganjar Minta Masyarakat Peduli Isu Kesehatan Mental
Alam Ganjar. (Foto: MNC)
A
A
A

PUTRA semata wayang Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau yang akrab disapa Alam Ganjar mengaku sebagai penyintas (survivor) masalah kesehatan mental. Oleh karena itu dia pun meminta masyrakat tidak meremah masalah kesehatan.

Pernyataan itu diungkapkan Alam saat menjadi pembicara pada acara “Sat Set Ngobrol Mental Health, Pertolongan Pertama Psikologis: Langkah Untuk Membantu Meredam Luka Batin Seseorang” yang diselenggarakan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumatera Selatan di Palembang.

Alam mengungkapkan, sebagai penyintas masalah kesehatan mental, ia pernah didiagnosis mengalami kecemasan dan gangguan stres pascatrauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD).

Cowok berpakaian kaus oblong dan ikat kepala berbahan songket Palembang di acara tersebut menyebut hingga saat ini sebagian masyarakat masih menggap tabu mengenai kesehatan mental. Padahal hal tersebut harus dipahami seluruh masyarakat.

“Masalah ini merupakan hal penting yang harus disadari semua pihak,” ujar Alam dikutip dari akun Instagram @tpnganjarmahfud.

Alam menambahkan perlu adanya tindakan dari banyak pihak untuk menormalisasi perspektif mengenai isu kesehatan mental. “Agar masyarakat berani berkonsultasi apabila memiliki gejala tersebut,” tambah Alam.

Dia berharap nantinya akan tersedia program hotline kesehatan mental 24/7 dan pos konseling di kampus, puskesmas, rumah sakit umum, dan layanan konsul keliling secara door to door.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144233/4_metode_pengobatan_atasi_gangguan_kesehatan_mental-PSuN_large.jpg
4 Metode Pengobatan Atasi Gangguan Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144200/8_mitos_dan_fakta_seputar_masalah_kesehatan_mental_jangan_salah_kaprah_ya_mom-oVGb_large.jpg
8 Mitos dan Fakta Seputar Masalah Kesehatan Mental, Jangan Salah Kaprah Ya Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144189/mom_kenali_7_jenis_gangguan_kesehatan_mental_ini_jangan_mendiagnosa_sendiri_ya-mhjD_large.jpg
Mom, Kenali 7 Jenis Gangguan Kesehatan Mental Ini! Jangan Mendiagnosa Sendiri Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/487/3144171/kenali_tanda_tanda_masalah_kesehatan_mental_bingung_hingga_mengisolasi_diri-Auay_large.jpg
Kenali Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Mental, Bingung hingga Mengisolasi Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3144101/apa_itu_kesehatan_mental_yuks_simak_penjelasannya-dUqp_large.jpg
Apa itu Kesehatan Mental? Yuk Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/481/3142054/sosok_kate_middleton_dalam_perjuangan_sang_adik_hadapi_kesehatan_mental-frmU_large.jpg
Sosok Kate Middleton dalam Perjuangan sang Adik Hadapi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement