Jadi Penyintas, Alam Ganjar Minta Masyarakat Peduli Isu Kesehatan Mental

PUTRA semata wayang Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau yang akrab disapa Alam Ganjar mengaku sebagai penyintas (survivor) masalah kesehatan mental. Oleh karena itu dia pun meminta masyrakat tidak meremah masalah kesehatan.

Pernyataan itu diungkapkan Alam saat menjadi pembicara pada acara “Sat Set Ngobrol Mental Health, Pertolongan Pertama Psikologis: Langkah Untuk Membantu Meredam Luka Batin Seseorang” yang diselenggarakan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumatera Selatan di Palembang.

Alam mengungkapkan, sebagai penyintas masalah kesehatan mental, ia pernah didiagnosis mengalami kecemasan dan gangguan stres pascatrauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD).

Cowok berpakaian kaus oblong dan ikat kepala berbahan songket Palembang di acara tersebut menyebut hingga saat ini sebagian masyarakat masih menggap tabu mengenai kesehatan mental. Padahal hal tersebut harus dipahami seluruh masyarakat.

“Masalah ini merupakan hal penting yang harus disadari semua pihak,” ujar Alam dikutip dari akun Instagram @tpnganjarmahfud.

Alam menambahkan perlu adanya tindakan dari banyak pihak untuk menormalisasi perspektif mengenai isu kesehatan mental. “Agar masyarakat berani berkonsultasi apabila memiliki gejala tersebut,” tambah Alam.

Dia berharap nantinya akan tersedia program hotline kesehatan mental 24/7 dan pos konseling di kampus, puskesmas, rumah sakit umum, dan layanan konsul keliling secara door to door.

(Martin Bagya Kertiyasa)