HOME WOMEN HEALTH

Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Mencegah Polio

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:00 WIB
Siti Atikoh Ingatkan Pentingnya Mencegah Polio
Siti Atikoh ingatkan pentingnya mencegah polio. (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
ISTRI capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengingatkan pentingnya mencegah polio pada anak saat bersilaturahmi dengan petani bawang asal Probolinggo, Jawa Timur, Jumat 26 Januari 2024.

Berbicara di tepi sawah, Atikoh mengungkapkan bahwa penyakit polio anak bisa dicegah dengan melakukan hal yang sangat sederhana, yakni dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti rajin mencuci tangan.

"Kalau orang dewasa, sistem imunnya sudah bagus. Ketika ada hantaman penyakit, kita bisa meninju. Kalau anak kecil itu masih rentan. Jadi kita melindungi dengan penerapan hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun," ujarnya.

Siti Atikoh

Setelah berbicara pentingnya mencegah polio, Atikoh terekam terjun ke sawah dan menanami bibit bawang bersama para petani lokal. Dia juga sempat menyinggung perlunya kestabilan harga bahan pokok seperti bawang. Menurut dia, kestabilan harga membuat petani dan konsumen tidak dirugikan dari biaya bahan pokok.

"Kalau harga rendah, petani yang menangis. Kalau harga mahal, konsumen menangis. Jadi, perlu ada harga yang adil," kata cucu pendiri Ponpes Riyadus Sholikhin Kalijaran KH Hisyam A Karim itu.

(Leonardus Selwyn)

      
