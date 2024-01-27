7 Fakta Kirgistan, Negara yang Bantu Loloskan Indonesia ke Babak 16 Besar Piala Asia 2023

KIRGISTAN berjasa besar di balik kelolosan Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai menahan imbang Oman dalam laga terakhir mereka di fase grup.

Tak pelak warganet Tanah Air beramai-ramai mengapresiasi militansi para pemain Timnas Kirgistan, terutama Joel Kojo yang sukses menjebol gawang Oman di menit ke-80 sehingga memaksa laga berakhir imbang 1-1.

Kelolosan Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 merupakan sejarah baru yang patut disyukuri. Pujian pun dilontarkan kepada The White Falcons yang menolak menyerah begitu saja kepada Oman di pertandingan terakhir mereka.

Bicara soal Kirgistan, negara di Asia Tengah ini memang cukup jarang terjamah wisatawan. Namun, negara itu menghadirkan keindahan alam yang menakjubkan serta warisan budaya yang kaya.

Berjuluk Swiss Asia Tengah, negara ini berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan China di sebelah timur.

Meskipun termasuk negara kecil, namun Kirgistan menyimpan surga tersembunyi seperti danau, pegunungan, dan lainnya. Negara ini juga telah lama terkenal dengan rute hiking dan bersepeda yang menakjubkan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai negara Kirgistan, berikut tujuh fakta menarik Kirgistan sebagaimana Okezone kutip dari laman Enjoy Travel.

1. Negara paling tidak padat di dunia

Hanya ada lebih dari 5,5 juta orang yang tinggal di Kirgistan, negara ini memiliki luas sekitar 200 ribu kilometer

persegi. Selain itu, tidak seperti negara berpenduduk lainnya yang sebagian besar penduduknya tinggal di kota, hanya 36 persen penduduk Kirgistan yang tinggal di wilayah perkotaan.

2. Sebagian besar wilayah pegunungan

Wilayah Tian Shan yang bergunung-gunung meliputi 80 persen wilayah Kirgistan, itulah alasan negara ini mendapat julukan 'Swiss-nya Asia Tengah'. Tian Shan membentang sekitar 2.500 kilometer antara perbatasan Cina dan Kirgistan.

Ada 85 pegunungan di seluruh negeri. Titik tertinggi adalah Jengish Chokusu, dengan ketinggian 7.439 m (24.406 kaki) di wilayah Tian Shan. Tak mengherankan, puncak yang dramatis seperti itu menjadikannya tempat yang populer di kalangan fotografer lanskap.

3. Dataran tinggi terbesar kedua di dunia

Danau Issyk-Kul, danau terbesar di Kirgistan adalah danau dataran tinggi terbesar kedua di dunia. Issyk-Kul berarti 'danau panas' dalam bahasa Kirgistan, yang sedikit berlebihan, tetapi tampaknya itu relatif.

Tempat ini menjadi tujuan liburan populer di bawah rezim Soviet dan populer di kalangan satwa liar dengan lebih dari 20 spesies yang hidup di danau ini.

Kirgistan memiliki jumlah danau yang sangat banyak, hampir 2.000 danau, tetapi sebagian besar danau ini relatif kecil akibat gletser.

Hanya 16 danau yang memiliki luas permukaan lebih dari satu kilometer persegi, dan beberapa di antaranya hanya bersifat sementara karena muncul setelah salju mencair dan menghilang saat airnya menguap atau mengering.

4. Puisi terpanjang di dunia

Salah satu puisi epik terpanjang dunia, Epik Manas terdiri dari 500.000 baris. Puisi itu bercerita tentang kehidupan prajurit Manas dan diyakini berasal dari kisah lisan yang akhirnya dibukukan dalam bentuk tulisan pada abad ke-18.

Pahlawan ini diabadikan dengan berbagai cara seperti patung-patung, jalan, universitas, bandara dan opera dinamakan sesuai namanya.