Telan Dana Rp4,3 Triliun, Begini Penampakan Gedung Balai Kota Provinsi Nagasaki Jepang

SIAPAPUN tahu jika Jepang adalah salah satu negara maju di Asia dengan berbagai inovasi dan kreativitas luar biasa.

Tak heran jika Anda ke negara ini sangat mudah menemui deretan gedung pencakar langit dengan arsitektur megah mengagumkan.

BACA JUGA: Melihat dari Dekat Terminal Kereta Api Pertama di Tokyo Berusia 152 Tahun

Sebut saja arsitektur balai kota di Provinsi Nagasaki, Jepang. Tim MNC Portal berkesempatan melihat kemegahan akan gedung delapan lantai secara langsung dalam program Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) Indonesia-Japan Young Journalists Exchange pada Kamis lalu.

Interior Balai Kota Nagasaki (Foto: Tatsuya Aniki)

"Ini selesai dibangun pada tahun 2017 dan menelan angggaran 43 miliar yen atau setara Rp4,3 triliun," ujar pemandu yang bekerja di Provinsi Nagasaki.

Terdapat meja informasi yang berada di lobby dan di sebelah kanan balai kota menampilkan sejumlah produk unggulan dari masyarakat lokal Nagasaki. Seperti produk olahan laut, sake, kue castella, hingga kerajinan tangan dari masyarakat lokal.

BACA JUGA: Kerlap Kerlip Lampu Menara Tokyo Hangatkan Hati Wisatawan di Musim Dingin

Selain itu, Tim MNC Portal juga berkesempatan untuk naik ke lantai 8 untuk menikmati view kota Nagasaki dari atas.

Selain itu, balai kota ini juga menyediakan akses publik seperti ruang rapat, toko hingga perpustakaan.

Gedung Balai Kota Nagasaki (Foto: Nagasaki City Hall)

Direktur divisi budaya, pariwisata dan hubungan internasional, Provinsi Nagasaki, Jepang, Sakaguchi Ikuhiro mengatakan, majunya perkembangan provinsi ini sebagai bukti bangkitnya Nagasaki dari keterpurukan usai dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada 9 Agustus 1945 silam.

"Nagasaki menjadi target bom atom karena dulunya memiliki pusat perakitan kapal militer terbesar di Jepang. Tapi setelah mengalami kekalahan pasca perang dunia kedua, Jepang tidak lagi memproduksi kapal militer melainkan mengembangkan kapal kargo untuk perdagangan,"katanya.