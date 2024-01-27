Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Telan Dana Rp4,3 Triliun, Begini Penampakan Gedung Balai Kota Provinsi Nagasaki Jepang

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |06:49 WIB
Telan Dana Rp4,3 Triliun, Begini Penampakan Gedung Balai Kota Provinsi Nagasaki Jepang
Gedung Balai Kota Provinsi Nagasaki, Jepang (Foto: Widya Michella/MPI)
A
A
A

SIAPAPUN tahu jika Jepang adalah salah satu negara maju di Asia dengan berbagai inovasi dan kreativitas luar biasa.

Tak heran jika Anda ke negara ini sangat mudah menemui deretan gedung pencakar langit dengan arsitektur megah mengagumkan.

Sebut saja arsitektur balai kota di Provinsi Nagasaki, Jepang. Tim MNC Portal berkesempatan melihat kemegahan akan gedung delapan lantai secara langsung dalam program Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) Indonesia-Japan Young Journalists Exchange pada Kamis lalu.

Gedung Balai Kota Nagasaki

Interior Balai Kota Nagasaki (Foto: Tatsuya Aniki)

"Ini selesai dibangun pada tahun 2017 dan menelan angggaran 43 miliar yen atau setara Rp4,3 triliun," ujar pemandu yang bekerja di Provinsi Nagasaki.

Terdapat meja informasi yang berada di lobby dan di sebelah kanan balai kota menampilkan sejumlah produk unggulan dari masyarakat lokal Nagasaki. Seperti produk olahan laut, sake, kue castella, hingga kerajinan tangan dari masyarakat lokal.

Selain itu, Tim MNC Portal juga berkesempatan untuk naik ke lantai 8 untuk menikmati view kota Nagasaki dari atas.

Selain itu, balai kota ini juga menyediakan akses publik seperti ruang rapat, toko hingga perpustakaan.

Gedung Balai Kota Nagasaki

Gedung Balai Kota Nagasaki (Foto: Nagasaki City Hall)

Direktur divisi budaya, pariwisata dan hubungan internasional, Provinsi Nagasaki, Jepang, Sakaguchi Ikuhiro mengatakan, majunya perkembangan provinsi ini sebagai bukti bangkitnya Nagasaki dari keterpurukan usai dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada 9 Agustus 1945 silam.

"Nagasaki menjadi target bom atom karena dulunya memiliki pusat perakitan kapal militer terbesar di Jepang. Tapi setelah mengalami kekalahan pasca perang dunia kedua, Jepang tidak lagi memproduksi kapal militer melainkan mengembangkan kapal kargo untuk perdagangan,"katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/549/3131033/liburan_ke_jepang_ayu_ting_ting_antusias_main_di_disneyland_nyobain_semua_wahana-0jD2_large.jpg
Liburan ke Jepang, Ayu Ting Ting Antusias Main di Disneyland: Nyobain Semua Wahana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067592/suku_ainu-5jBd_large.jpeg
Mengenal Suku Ainu, Salah Satu Etnis Tertua di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/406/3055812/kuil_di_jepang-orK9_large.JPG
Edan! Turis Austria Berhubungan Seks di Halaman Kuil Kuno Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/406/3052800/bandara_new_chitose_di_hokkaido_jepang-DE0l_large.JPG
Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/406/3046534/kerusakan_akibat_gempa_besar_di_prefektur_miyazaki_jepang-aKd6_large.JPG
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Jendela Bandara Pecah hingga Landasan Pacu Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/406/3042572/koper_skuter-QsVt_large.JPG
Jangan Sembarangan Kendarai Koper Skuter di Jepang, Wajib Punya SIM!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement